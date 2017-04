Cele mai rele femei după zodie: „Femeia Taur, mai mult un bou”

Cele mai rele femei după zodie. Reacţiile şi obiceiurile personale ale femeilor nu sunt influenţate doar de sindromul premenstrual sau de buchetul cu trandafiri primit din partea soţului. O influenţă destul de mare o au şi astrele, care au un cuvânt serios de spus, potrivit astrologilor, când vine vorba de personalitatea unei persoane.

Femeia Scorpion taie şi spânzură

Deosebit de răzbunătoare, femeia Scorpion este fixată pe secrete, nu uită şi iartă. Scorpioanca este suspicioasă, explozivă şi obsedată de control pe toate planurile. Îşi satisface orgoliul umilindu-i pe ceilalţi, iar o înfrângere verbală din partea ei va fi mai rea decât o bătaie cruntă. Are un stil de a-şi exprima părerile care îţi strivesc personalitatea şi îţi distrug mândria. Extremistă, nu raţională, femeia Scorpion nu face compromisuri şi ştie că cea mai scurtă cale spre inima unui bărbat e prin cutia lui toracică. E manipulatoare şi şantajistă şi va face orice să ajungă în vârful piramidei. Trăieşte pentru scandal. Pe de altă parte, este o femeie încrezătoare şi rafinată, prietenoasă, dar totodată rezervată. Este empatică şi ar merge până în pânzele albe pentru cei dragi. E o femeie care i-ar citi Biblia dracului şi ăla ar asculta-o, conform zodiace.ro.

Femeia Peşti, regina dramei

Femeia Peşti, bocitoare profesionistă, se află şi ea printre cele mai „rele“ semne zodiacale. Cu o personalitate naivă şi escapistă, peştoaica este foarte promiscuă, iar o relaţie stabilă nu o împiedică să îşi facă de cap. Se minte singură că aventura din ziua respectivă este singura ei iubire adevărată, chiar dacă focul pasiunii a ţinut doar o oră. Pare o adevărată martiră, complet neajutorată şi nepământeană, dar are structură de oţel. Când se enervează, atacă violent, după care se retrage în umbrele adâncurilor. Adevărata ei vocaţie este să cicălească bărbatul de lângă ea şi preferă să îşi plângă de milă în loc să discute raţional. Îi plac circul şi certurile. Cu toate acestea, femeia Peşti este foarte altruistă, devotată şi înţelegătoare. Simte nevoia să îi salveze pe cei aflaţi la ananghie şi este o romantică desăvârşită, care are nevoie de un cavaler care să o protejeze de lumea rea.

Nimic nu este suficient de bun pentru femeia Fecioară

Fecioara este de obicei pisăloagă, critică, răutăcioasă şi cârcotaşă. Spune lucrurilor pe nume, este bârfitoare, egocentrică şi foarte uşor de iritat. Obsedată de mărunţişuri, are talent sa dea sfaturi pe care nu i le cere nimeni cu o autoritate si o viziune greu de tolerat. Femeia Fecioară este tipicară şi obsedată de ordine şi disciplină, deşi de cele mai multe ori casa ei arată vraişte, ea fiind prea ocupată să facă liste cu ce are de făcut. Fecioara este foarte pisăloagă şi inflexibilă, mai ales când este călcată pe nervi. Calităţile ei cele mai de preţ constau în blândeţea de care dă dovadă uneori şi grija pentru cei din jur. E cu picioarele pe pământ şi crede în dragostea adevărată.

Femeia Taur, mai mult un bou

Guvernată de Venus, zeiţa desfrânării, geloziei şi hedonismului, femeia Taur este o supravieţuitoare şi o să se răzbune într-un fel sau altul. E judecătorul şi juriul celor care au rănit-o, iar sentinţa o să atârne deasupra capului lor tot restul vieţii. Este căpoasă, lipsită de orice raţiune şi logică şi va adopta întotdeuna poziţia victimei. Poate deveni violentă şi înfiorătoare la nervi şi se aşteaptă la supunere totală din partea celorlalţi, fiind incapabilă să recunoască atunci când greşeşte. Totodată, este puternică, loială şi curajoasă. Caută siguranţă şi nu este materialistă, dacă are o casă bună şi toate cele necesare unui trai decent.

Femeia Berbec împunge la supărare

Este egoistă şi deseori acţionează cu imaturitate, ghidată de egoul său uriaş. Temperamentală, vanitoasă şi impulsivă, nu suportă să fie ignorată şi va face orice să atragă atenţia, fiind fascinată de propria persoană. Are reacţii violente şi iraţionale şi este ultracompetitivă în orice domeniu. Nerăbdătoare, critică şi geloasă din cale afară, vrea să fie pe primul loc şi e în stare de orice pentru a ajunge acolo. Puterea, statul social şi banii sunt foarte importante pentru ea. Femeia Berbec este independentă, cinstită şi mereu pusă pe distracţie. Este o bună gospodină şi un bun psiholog la nevoie.

Femeia Capricorn, materialista zodiacului

Arivistă, pompoasă şi dominatoare, femeia Capricorn nu are viaţă personală, ci carieră, fiind obsedată de poziţii înalte. Serioasă şi dogmatică, are aceeaşi atitudine faţă de sentimentalism ca dracu faţă de tămâie. Este snoabă, se poartă deseori ca o divă râzgâiată. Statutul social contează enorm pentru ea şi o să facă orice pentru asta, indiferent de preţ şi de sentimentele ei personale, fiind extrem de materialistă. Caută să impresioneze pe oricine şi înfrumuseţează adevărul. Este supărăcioasă şi nu răspunde bine la glume. Preţiozitatea ei i-a conturat maniere perfecte. Are mult bun simţ şi poate fi deschisă sau rezervată, în funcţie de situaţie.

De partea cealaltă a baricadei se află mâţele cu adevărat blânde ale zodiacului:

Zâmbetul molipsitor al femeii Săgetător

Este independentă, optimistă şi crede că sinceritatea este cea mai bună politică. Nu îşi plânge de milă şi zâmbeşte aproape non stop. Prietenoasă şi spontană, este foarte pasională şi îi place afecţiunea. Deşi emană voie bună, reaţionează exploziv când se înfurie. Un alt defect al ei este faptul că întârzie mereu.

Femeia Vărsător, înconjurată de prieteni

Un spirit liber, veşnic curioasă şi prietenoasă, femeia Vărsător are un farmec enigmatic, care îşi doreşte un partener romantic şi intelectual. Nu e posesivă sau geloasă, crede că dragostea se naşte dintr-o prietenie frumoasă. Are un alai de prieteni de toate vârstele, sexele, convingerile şi personalităţile. E întotdeauna disponibilă pentru cei dragi la orice ora din zi sau noapte. Pe de altă parte, este rebelă, căpoasă şi paradoxală. Când e furioasă, se poartă ca un copil isteric. Îi plac bârfele şi este uşor materialistă.

Femeia Rac, cu inima în cleşti

Este blândă şi grijulie, cu un simţ al umorului foarte dezvoltat şi o inimă mare. Caută stabilitate şi este pregătită pentru absolut orice timp de urgenţă. Păstrează absolut orice are o importanţă cât de mică, de la poze, la şerveţelul cu care iubitul ei s-a şters la gură atunci când i-a gătit prima dată. Cu toate acestea, este regina tragediei şi un şantajist sentimental de primă clasă, scrie adevarul.ro.

Femeia Leu, amuzantă şi loială

Leoaica este loială, de cursă lungă şi sinceră. Are un magnetism animal fantastic, indiferent de ce poartă. În căutarea unui partener atent, romantic şi muncitor, este sentimentală şi amuzantă. Fermecătoare şi îndrăzneaţă, este atentă cu persoana iubită şi foarte amuzantă. Femeia Leu are nevoie de foarte multă atenţie şi caută să fie regină în societate. Este cheltuitoare.

Femeia Balanţă este miss popularitate

De obicei foarte atrăgătoare, este cea mai populară dintre femeile zodiacului. Este atentă, inteligentă şi crede în egalitate. Caută armonia şi o relaţie profundă, fiind o prezenţă caldă, senzuală şi profundă. Este o fire extremistă. Pe de altă parte, este vanitoasă, geloasă şi îndrăgostită de oglindă. Adoră excesele.

Curiozitatea femeii Gemeni nu are limite

Femeia Gemeni are un spirit şi o inimă generoasă. Este mereu înconjurată de prieteni şi caută un bărbat original şi ocupat, cate să-i permită să-şi păstreze libertatea. Este distractivă, isteaţă, iubitoare şi veşnic curioasă. Se descurcă foarte bine cu împărţirea responsabilităţilor din carieră, familie şi casă. Deşi o prezenţă zodiacală plăcută, femeia Gemeni are defectele ei. Este versiunea feminină a cuceritorului de proefsie şi foloseşte sexul pe post de armă. Îi plac bârfele.