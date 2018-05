Cel puţin şapte morţi în urma unui atac sinucigaş ce a vizat sediul comisiei electorale libiene de la Tripoli

În cadrul celei de-a XXII-a ediții a programului Burse de Merit, partenerii tradiţionali, Orange Moldova şi BC „Moldova Agroindbank” SA, au oferit 50 de burse pentru cei mai talentaţi studenţi din ţara noastră. Astfel, 35 de studenți din ultimul an, ciclul licență și 15 studenți din primul an, ciclul masterat, au beneficiat de burse unice în valoare de 12.000 de lei fiecare. Programul se desfăşoară sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova şi este implementat de Centrul de Informaţii Universitare.