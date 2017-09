Cel mai tare Aquapark din Europa de Est se construiește la Timișoara

Anunţ surprinzător făcut săptămâna viitoare de primarul Timisoarei Nicolae Robu. După mai multe proiecte care nu s-au concretizat în vecinătatea oraşului, acum municipalitatea vrea să ia taurul de coarne şi să facă un Aqualand la Timişoara.

Va porni în scurtă vreme studiul de fezabilitate, parcul se va face cu ajutorul unor împrumuturi şi va fi gata în 2020, spune Nicolae Robu, potrivit opiniatimisoarei.ro.

„Dăm drumul studiului de fezabilitate pentru Aquaparcul Timisoarei. Vrem să îl facem pe banii noştri pentru că nu suntem finantabili pe fonduri europene. Timişoara nu are areal de staţiune pe teritoriul său, cum are Oradea. O să vedem, ori în Mehala, ori în zona aeroportului Cioca, ori undeva înspre pădurea Bistra, nu ştiu încă locaţia, urmează să facem şi eu personal şi colegii deplasări pe teren înainte de a face tema de proiectare. Nu puteam mai devreme pentru că oraşul trebuia modernizat în privinţa infrastructurii de mobilitate. În 50 de ani nu s-a făcut niciun pod, niciun pasaj, dar numărul de maşini a crescut de 1000 de ori şi nu e uşor să dezvolţi ce nu s-a făcut de-a lungul a 50 de ani„, a spus primarul Nicolae Robu.

Aqualand-ul de la Timişoara va fi cu mult mai mare şi mai frumos decât cel de la Szeged, susţine primarul Timisoarei. Ar putea costa chiar şi 15 milioane de euro.

„Acesta va fi chiar cel mai tare din această parte de Europa. Va avea în jur de 10 hectare. Estimez că cel târziu în 2020 va fi inaugurat. Tehnologiile de realizare sunt ceva sunt destul de bine puse la punct acum şi cred că într-un an -un an jumătate se va realiza. Dacă merge bine licitaţia, poate în 2019 va fi gata. Ne gândim şi la un împrumut bancar. Nu am estimare, cât ar costa, discutăm de sume în jurul a 10-15 milioane de euro„, a explicat edilul şef al Timisoarei.

Aquapark-ul va avea mai multe bazine, sisteme de tobogane cu apă cum nu există în zona în acest moment, dar şi tiroliana, a mai dezvăluit primarul Nicolae Robu.