Cel mai renumit astrofizician al lumii avertizează

Profesorul britanic Stephen Hawking, cel mai renumit fizician teoretic și cosmolog din lume, autorul teoriei despre găurile negre și gravitația cuantică, a publicat un eseu în care avertizează lumea despre pericolele inegalității economice și concentrării excesive a resurselor.

În articolul întitulat ”This is the most dangerous time for our planet” (Acestea sunt cele mai periculoase timpuri pentru planeta noastră), doctorul în fizică Hawking explică de ce politicienii populiști câștigă preferințele alegătorilor și care ar putea fi consecințele politicilor izolaționiste, scrie mold-street.com.

”Orice am crede despre decizia alegătorilor britanici de a părăsi Uniunea Europeană sau a cetățenilor americani de a-l aduce la președinție pe Donald Trump, nu există nici un dubiu că această opțiune a fost determinată de furia oamenilor care s-au simțit abandonați de către liderii lor. A fost un moment când cei uitați au votat fără a ține cont de sfaturile și îndrumarea experților și a elitelor de pretutindeni”, se spune în articolul semnat de savant.

Hawking a avertizat societatea britanică în ajunul referendumului despre riscurile părăsirii UE, exprimându-și temerea că acest pas, printre altele, ”va afecta cercetările științifice în Regatul Unit”.

Tehnologiile și roboții

Totuși, în opinia lui, ceea ce are importanță acum este modul în care reacționează elitele. Rezultatele referendumului și a scrutinului, respectiv, sunt legate de îngrijorarea pentru consecințele economice ale globalizării și a progresului tehnologic în accelerare. Automatizarea uzinelor a decimat deja locurile de muncă în industria tradițională, iar inteligența artificială ar putea distruge și mai mult bunăstarea clasei de mijloc. Doar cei cu funcții de răspundere (administratori, funcționari), profesii de creație (pictori, muzicieni) și roluri de supraveghere (securitate, poliție) ar putea rămâne în câmpul muncii, a notat britanicul.

Pierderea locurilor de muncă va accelera, la rândul său, inegalitatea economică în lume, care are deja proporții alarmante. Internetul și platformele care susțin mediul online fac posibil ca grupuri foarte mici de persoane să genereze profituri enorme, având foarte puțini angajați. Acesta este progresul, e inevitabil, dar totodată este distructiv din punct de vedere social.

Lăcomia bogaților

”Trebuie să punem acest lucru alături de prăbușirea sistemului bancar, care a arătat lumii că o mână de oameni din sectorul financiar poate acumula recompense uriașe, iar ceilalți pot doar constata acest succes și plăti pentru păcatele comise de către cei lacomi. Dacă legăm lucrurile cap-coadă, vedem că trăim într-o lume unde inegalitatea financiară se extinde, în loc să se contracte, iar mulți oameni privesc îngroziți cum standardele de viață de înrăutățesc și – mai grav – cum dispar posibilitățile de a câștiga o bucată de pâine. În aceste condiții, nu trebuie să ne surprindă faptul că ei caută un nou punct de vedere, pe care Trump și Brexit par să-l reprezinte”, se spune în eseu.

Afișarea în rețele sociale

O consecință nedorită a răspândirii globale a internetului și rețelelor sociale este faptul că inegalitățile au devenit mult mai vizibile în ultimul timp în comparație cu anii precedenți, afirmă savantul. ”Pentru mine abilitatea de a utiliza tehnologiile pentru comunicare a devenit un factor eliberator și o experiență pozitivă. Fără ele nu aș fi putut continua activitatea. Dar asta mai înseamnă că viețile celor mai bogați oameni în cele mai prospere părți ale lumii sunt expuse în văzul tuturor, orice om sărac care are acces la telefon poate vedea acest lucru”, a menționat Hawking.

În aceste condiții, este imposibil să nu observi consecințele – în speranța unei vieți mai bune populația nevoiașă din mediul rural se îndreaptă spre orașe, formând cartiere sărace. Iar după ce descoperă că nu au găsit raiul pe care l-au văzut în Instagram, ei continuă să-l caute în străinătate, aderând la numeroasele armate de imigranți în căutarea unei sorți mai bune.

Problemele globale necesită un răspuns global

Stephen Hawking a chemat elitele politice, comunitățile și mediul de afaceri să colaboreze pentru soluționarea unor probleme quasi-importante pentru umanitate. ”Pentru mine aspectul care mă îngrijorează în legătură cu faptele expuse este că indivizii speciei umane sunt pur și simplu obligați să coopereze, acum mai mult decât altădată. Schimbările climatice, insuficiența de produse alimentare, suprapopulația, dispariția altor specii care trăiesc pe planetă, epidemiile, acidificarea oceanelor – sunt probleme grave cu care se confruntă omenirea. Luate împreună ele ne reamintesc că noi suntem într-un moment de maxim pericol pentru existența noastră. Oamenii au tehnologii care pot distruge planeta, însă n-au fost capabili să găsească soluții pentru a o salva. Probabil că în câteva sute de ani specia noastră va crea colonii umane undeva printre stele, însă până atunci ea are la dispoziție o singură planetă și este obligată s-o protejeze”, a precizat Hawking.

