Cel mai mare festival de film din România revine la Chișinău. TIFF se va desfășura în trei locații diferite

Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) revine pentru a doua oară în Republica Moldova, „cu filme noi și bune, în trei locații diferite”, anunță Dumitru Marian, unul dintre organizatorii evenimentului.

Timp de patru zile, cinefilii din țară vor putea viziona peste 20 de filme de ficțiune și documentare turnate recent și apreciate la nivel internațional. Cea de-a doua ediție TIFF Chișinău 2017 va avea loc în perioada 20-23 iulie, în trei spații speciale - Cinematograful Odeon, Cinematograful Buiucani și scuarul Liceului „Gheorghe Asachi”.

Fondat în 2002, în Cluj-Napoca, TIFF este cel mai mare eveniment dedicat filmului din România și se află printre cele mai importante 40 de festivaluri ale lumii. „TIFF a implicat în mod constant creatorii de film din Moldova în varii proiecte educaționale, workshop-uri sau dezbateri despre coproducțiile cinematografice. De-a lungul anilor, am invitat la Cluj tineri cineaști, precum și reprezentanți de marcă ai cinematografiei din Republica Moldova”, declară Tudor Giurgiu, președintele festivalului.

TIFF Chișinău 2017 se deschide joi, 20 iulie, ora 18.00, la Cinematograful Odeon, cu proiecția noului documentar semnat de Andrei Dăscălescu, „Planeta Petrila”. Filmul spune istoria unui fost miner din Petrila, un oraş din Transilvania, care se foloseşte de artă şi absurd pentru a opri autorităţile locale să demoleze clădirile istorice ale celei mai vechi mine din ţară. Documentarul a luat Premiul Publicului, pentru cel mai popular film din secțiunea Zilelor Filmului Romanesc. Prima zi a festivalului va fi marcată și de un concert organizat în parteneriat cu POT Music, care va avea loc la „Poesis”, cafeneaua din curtea interioară a Uniunii Scriitorilor. Pe scenă vor urca formațiile Glimps și Flash Blood.

În acest an, TIFF Chișinău 2017 vine cu un format nou, proiectând filme și în aer liber, în două spații deosebite - Cinematograful Buiucani și scuarul Liceului „Gheorghe Asachi”. Sub cerul liber va putea fi vizionat și filmul „Povestea iubirii” (The History of Love), primul lungmetraj în limba engleză al lui Radu Mihăileanu. Pelicula a avut premiera oficială în România recent, la cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Bazată pe bestseller-ul cu același nume scris de Nicole Krauss, tradus în peste 35 de limbi, filmul urmărește povestea de dragoste dintre Leo și Alma, doi tineri evrei din Polonia pe care ororile celui de-a doilea război mondial par să-i despartă pentru totdeauna.

Cele patru zile de TIFF la Chișinău vor fi încununate cu filmul (M)ucenicul, de Kirill Serebrennikov (Betrayal), care vorbește despre fundamentalismul religios, crizele adolescentine și identitatea sexuală. Premiat la Cannes, secțiunea „Un Certain Regard”, (M)ucenicul este un film bulversant despre un adolescent din Rusia care devine radical ortodox și contestă cu Biblia în mână tot ce se întâmplă în jurul său.

TIFF Chișinău își propune să devină un eveniment anual cu tradiție în Republica Moldova, care să aducă în fața publicului cele mai importante producții recente lansate și premiate în festivaluri, precum și succese de casă, un motor important în susținerea și promovarea cinematografiei locale și un formator al generației tinere.

