Ceban: Preşedintele nu trebuie să accepte tot ceea ce-i propune majoritatea parlamentară

Preşedintele Republicii Moldova nu trebuie să accepte tot ceea ce i se propune de majoritatea parlamentară. Declaraţia a fost făcută de persoana de încredere a președintelui Igor Dodon, Ion Ceban, în cadru dezbaterilor publice „Relaţiile dintre ramurile puterii în condiţii noi: între colaborare, alegeri parlamentare anticipate, impeachment şi …altceva”, ediţia a 69-a, organizate de Agenţia de presă IPN Radio Moldova.

În opinia lui, atât timp cât preşedintele are anumite competenţe şi atribuţii, trebuie să fie clar că trebuie să facă uz de ele.

„Eu cred că cineva şi-ar dori ca preşedintele să accepte tot ce i se propune la pachet. Până acum a fost un preşedinte în instituţia căruia încrederea a fost de sub 1%. Nu încercaţi să forţaţi şeful statului să accepte tot ce i se propune. Foarte multe fărădelegi în ultima perioadă în Republica Moldova au fost făcute, inclusiv sub protecţia legii Nu aşteptaţi ca preşedintele să se supună oricărui moft care-i vine cuiva astăzi”, spune Ion Ceban.



Potrivit lui, instituţia preşedintelui va căuta toate procedurile juridice pentru a soluţiona unele probleme, iar dacă procedura juridică va intra în impas, Igor Dodon va consulta vocea poporului. „Președintele este, sub aspect juridic, persoana cu cea mai mare legitimitate. Este şi grație alegerilor directe. Avem un număr mare de cetăţeni care și-au dat votul pentru programul și pentru persoana Igor Dodon. În ultimii 20 de ani, acesta a fost cel mai masiv vot expus pentru o funcție sau pentru o instituţie. Toți trebuie să ia în calcul acest lucru atunci când vorbim despre funcţii”, spune persoana de încredere a şefului statului.



Ion Ceban a declarat că odată cu modificarea legislaţiei în ceea ce ţine de alegerea directă a preşedintelui, competenţele lui au rămas aceleaşi cca şi ale predecesorului său. Mai mult decât atât, într-o perioadă scurtă, aceste competenţe şi atribuţii funcţionale se încearcă a fi limitate de către majoritatea parlamentară. „Să nu încercăm să limităm atribuţiile preşedintelui, vorbim de legitimitate, de mandatul său și promisiunile sale. A fost ales pentru a aplica programul electoral pe care l-a prezentat”, a mai spus el.



Ion Ceban a mai spus că dacă se va continua cu aceeaşi abordare a instituţiilor statului faţă de preşedinte, cu siguranţă se va ajunge în instanţă finală la tensionări şi nu se exclud acele opţiuni care sunt permisive din punct de vedere juridic – referendumuri naţionale. „Din punct de vedere juridic, noi ne cunoaştem foarte bine atribuţiile, competenţele. Tot ceea ce s-a spus în campania electorală a fost în contextul mandatului pe care îl poate exercita preşedintele. A demarat această procedură, inclusiv se pregătesc toate materialele pentru modificarea Constituţiei pentru lărgirea competenţilor preşedintelui. Dacă această posibilitate nu există prin intermediul Parlamentului, există alte opţiuni”, a afirmat persoana de încredere a lui Igor Dodon.



Potrivit lui, atunci când preşedintele înaintează o iniţiativă, nu trebuie să se facă referinţă la formaţiunea politică din care a fost forţat să plece. Trebuie să se ia drept bază doleanţa majorităţii cetăţenilor Republicii Moldova, care se pronunţă inclusiv pentru alegeri parlamentare anticipate.



