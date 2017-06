Ce zic Munteanu și Moldovanu despre funcția de viceprimari: „E o foaie de trimitere la muncă”

Primarul general al capitalei, Dorin Chirtoacă, a emis astăzi o dispoziție prin care a înaintat la funcția de viceprimari pepe fostul ministru al Mediului, Valeriu Munteanu și pe șeful Direcției Sănatate Mihai Moldovanu.

Solicitat de UNIMEDIA, ex-ministrul Mediului ne-a comunicat că înainte de a fi anunțată public, intenția primarului a fost discutată la partid. Munteanu spune că funcția este una care necesită responsabilitate, dat fiind faptul că în prezent Chișinăul se află într-o perioadă grea.

„Este o foaie de trimitere la muncă pentru că este mult de lucru în municipiu. S-au acumulat foarte multe probleme, mai ales în ultima perioadă când s-a făcut multă politică, iar nevoile chișinăuienilor au fost lăsate în umbră. Proiectele începute trebuie duse la bun sfârșit, iar proiectele planificate trebuie să începem să le realizăm”, a declarat Valeriu Munteanu.

Șeful Direcției Sănănate spune că a discutat cu edilul încă din luna martie pe acest subiect, atunci când Dorin Chirtoacă i-a propus să ocupe funcția de viceprimar pe domeniul social. De asemenea, Moldovanu spune că deși funcția ar însemna plecarea de la cârma Direcției, lucrurile nu s-ar schimba radical, dat fiind faptul că în calitate de viceprimar va avea în subordinea sa și Direcția Sănătate.

„Primarul are dreptul de a veni cu propuneri. Noi am discutat în martie despre acest lucru. Dumnealui a spus că ar vrea să mă înainteze la funcția de viceprimar, dar așa s-a întâmplat în timp că nu a reușit s-o facă în acea vreme. De fapt, eu aceeași activitate am avut-o și atunci când am exercitat funcția de viceprim-ministru, doar că atunci era la nivel central, iar acum la nivel local. Nu e nimic nou pentru mine”, a declarat Mihai Moldovanu pentru UNIMEDIA.

Subiectul numirii noilor viceprimari va fi duscutat vineri, 30 iunie, la ședința extraordinară a Consiliului Municipal Chișinău.