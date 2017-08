Ce trebuie să știi despre vinurile produse în regiunea cu indicație geografică protejată „Ștefan Vodă”

IGP „Ștefan Vodă”este una dintre cele patru regiuni vitivinicole care vor fi prezente la primul festival al deliciilor oeno-gastronomice din regiunile cu Indicație Geografică Protejată ale Moldovei - DeVin&DeGust. Fii pregătit pentru „întâlnirea” vinurilor din regiunile IGP și bucatele tradiționale specifice acestor zone.

Vinurile din zona IGP „Ștefan Vodă”: localități, mediu de cultură, soiuri, curiozități

Regiunea cu indicaţie geografică protejată (IGP) „Ștefan Vodă” este considerată meleagul de cultivare a soiului Rară Neagră. Aria cuprinde producători din raioanele Ștefan Vodă (Purcari, Răscăieți, Talmaza), Căușeni (Leuntea), Basarabeasca și Cimișlia. Arealul geografic delimitat se intinde pe o suprafaţă de aproape 10.000 ha și se extinde anual odată cu sporirea credibilităţii sistemului de IGP în faţa producătorilor și consumatorilor.

Mediul de cultură al IGP „Ștefan Vodă”

Calitatea, reputaţia şi caracteristicile organoleptice distinctive ale vinurilor IGP „Ștefan Vodă” sunt favorizate de factori naturali şi umani (sol, climă, pedologie, soi, tradiţii etc), ceea ce se numește terroir.

Relieful este format din câmpii, coline și terase de-a lungul râului Nistru.Regiunea se distinge prin zona climaterică identică cu cea din zona Bordeaux (Franța).

Clima, însorită și cu precipitații limitate,este influențată de briza Mării Negre și a râului Nistru. Suprafața acvatică formează o microclimă propice pentru cultivarea viței de vie, în special a soiurilor cu bob negru. Nu în zadar se spune că „vinurile măreţe „cresc” de-a lungul marilor râuri”.

Soluri - castanii și podzolice, cernoziomuri obișnuite și carbonatate, bogate în humus și microelemente. Regiunea e situată la 120-160 metri deasupra nivelului mării.

Tehnologia clasică se transmite din generație în generație, dar se îmbină reușit și cu cea modernă.

Soiurile cele mai frecvente

Soiuri cu boabe negre: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir, Malbec, Gamme Freo, Saperavi, Traminer roz, Pinot Meunier, Feteasca Neagră, Rara Neagră, Albarosa, Marselan, Syrah, Carmenere, Petit Verdot, Negroamaro, Alibernet, Montepulciano.

Soiuri cu boabe albe: Muscat Ottonel, Sauvignon, Chardonnay, Pinot Gris, Feteasca Albă, Riesling, Aligote, Rcaţiteli, Furmint, Pinot Blanc, Viognier.

Simte diferența

Aprecierea calității cu ajutorul văzului, mirosului și gustului a vinurilor IGP „Ștefan Vodă” se face în felul următor:

Vinurile roșii: culoare intensă de la rodie la vișinie, cu nuanțe ușor cărămizii în cazul celor maturate. În buchet predomină nuanțe de fructe roșii și pomușoare – vișine, coacăză neagră, zmeură, prune uscate, dar și de condimente. Gust plin, fructuos, catifelat, extractiv, cu nuanțe de stejar nobil.

Vinurile din Băbeasca neagră (Rară Neagră) sunt seci și suple, se beau ușor chiar în primul an după recoltă, lucru rar întâlnit în cazul vinurilor roșii. În primul an de la fabricare are o culoare roşie-rubinie, dar nu foarte intensă. Gust rond şi astringenţă plăcută.

Vinurile albe: buchet plin de arome de fructe albe îmbinate armonios cu cele de coacăză neagră, viorele. Gust profund, catifelat, vioi și proaspăt.

Curiozități despre vinurile IGP „Ștefan Vodă”

Soiul Băbească neagră a fost cunoscut de-a lungul timpului sub mai multe denumiri: Rara Neagră, Crăcana, Căldărușa, Rășchirată. În România acest soi este numit Băbească neagră, iar în Ucraina - Serecsia.

Unul dintre vinurile preferate ale lui Ştefan cel Mare (Cronica lui Ion Neculce) “Crăcana de Nicoreşti este o licoare pentru sfinţi mai păcătoşi, aşa ca noi”.

Cum a fost denumit soiul Babeasca neagră: pe vremea culesului viei, Ștefan cel Mare a pornit prin țară alături de garda sa personală. Într-o seară, mai marele gărzii i-a dat voie unuia dintre ostași să-și vadă iubita, care era din Nicorești (n.red. actualul județ Galați), cu condiția ca la răsăritul zorilor să fie înapoi. La întoarcere, ostașul Răzvan a fost oprit de o bătrânică. Ea i-a oferit un pahar de vin în amintirea fiului său ucis de turci. Pentru ca nu putea să întârzie, ostașul a refuzat, dar bătrînica a insistat să-i dea două ploști de vin să le ducă și celorlalți octași. Răzvan a ajuns înapoi în zorii zilei, însă Ștefan cel Mare a remarcat că lipsise toată noaptea. Povestindu-i de ce plecase și pentru a-l îmbuna pe domn, Răzvan i-a oferit niște vin de Nicorești, din cel pe care-l primise. Vinul i-a plăcut domnitorului și, după ce a aflat că a fost trimis de o bătrână din Nicorești, a zis: „Păi, atunci să-i zicem Băbeasca de Nicorești și să mai golim o cupă.”

Companii vinicole din IGP „Ștefan Vodă”

Sălcuţa S.R.L., Mezalimpe S.R.L., Crama Domnească, Suvorov Vin S.R.L., Ampelos S.R.L., Vinăria Purcari S.R.L., Saiti S.A., Tudor Vin S.A., Vinăria Volontiri S.A., Lion-Gri S.R.L., Cimişlia S.A., Daranuta-serv S.R.L., Bravo Wine S.R.L., Javgurvin S.A., Basarabia Lwin-Invest S.R.L., Asconi S.R.L.

