Ce trebuie să știi despre vinurile produse în regiunea cu indicație geografică protejată „Valul lui Traian”

IGP „Valul lui Traian” este una dintre cele patru regiuni vitivinicole care vor fi reprezentate la primul festival al deliciilor oeno-gastronomice din regiunile cu Indicație Geografică Protejată ale Moldovei - DeVin&DeGust. Fii pregătit pentru „întâlnirea” vinurilor din regiunile IGP și bucatele tradiționale specifice acestor zone.

Vinurile IGP „Valul lui Traian”: localități, mediu de cultură, soiuri, curiozități

Aria cu indicaţie geografică protejată (IGP) „Valul lui Traian” cuprinde raioanele Leova, Cantemir, Cahul, Comrat, Ceadîr-Lunga, Taraclia şi Vulcăneşti. Plantaţiile viticole se intind în sudul țării pe o suprafaţă de aproape 43.000 ha, dar se extind anual odată cu sporirea credibilităţii sistemului de IGP în faţa producătorilor, dar şi a consumatorilor.

Denumirea arealului geografic a fost inspirată de prezenţa pe acest teritoriu a celui mai mare şi mai vechi monument istoric - Valul lui Traian, o fortificaţie din perioada antică târzie despre care unii specialişti spun că reprezintă un punct de demarcare dintre romani şi lumea „barbară” sau rămăşiţe ale construcţiilor defensive din epoca împăratului Traian. Valul lui Traian a fost atestat documentar în 1489.

Arealul geografic delimitat „Valul lui Traian” este leagănul vinurilor licoroase în Moldova, cum ar fi Ciumai, Trifeşti, Borceag, Slobozia Mare.

Mediul de cultură al IGP „Valul lui Traian”

Calitatea, reputaţia şi caracteristicile organoleptice distinctive ale vinurilor IGP „Valul lui Traian” sunt favorizate de factori naturali şi umani (sol, climă, pedologie, soi, tradiţii, know how etc) care asigură unui vin tipicitate (faptul de a fi unic și irepetabil). Totalitatea acestor elemente distincte se numește terroir.

Arealul geografic delimitat „Valul lui Traian” este compus din 3 microzone:

Colinele Tigheciului - relief puternic fragmentat, altitudinea maximă 300 m, soluri cenuşii molice şi cernoziomuri levigate.

Câmpia Bugeacului - relief format din văi şi ravene, râuri cu debit mic, predomină cernoziomurile tipice cu un conţinut moderat de humus şi cernoziomurile carbonatice. În luncile râurilor sânt prezente solurile saline.

Terasele Prutului - relief reprezentat, în cea mai mare parte, de terase cu altitudini de 200-220 m. Solurile sunt cenuşii molice şi cernoziomuri levigate.

Soluri bine aerate, dar uşoare, cu productivitate limitată, care asigură calitate şi maturitate strugurilor la recoltare.

Clima specifică oferă insolaţie importantă, cu temperaturi înalte, dar temperate de prezenţa Mării Negre în apropiere, dar şi de masivele de pădure ale Dealului Tigheciului.

Calitatea excepţională a strugurilor şi a vinurilor este asigurată de capitalul uman din regiune care îmbină armonios tradiţiile şi utilizarea raţională a noilor tehnologii de producere a vinurilor.

Soiurile cele mai frecvente

Vinurile IGP „Valul lui Train”se obțin din:

soiuri cu bobul negru: Cabernet Sauvignon, Merlot, Saperavi, Feteasca Neagră şi Pinot Noir.

soiuri cu bobul alb: Chardonnay, Sauvignon, Muscat Ottonel, Aligote şi Feteasca Regală.

Vinurile roşii reprezintă 60% din volumul de producere, ponderea vinurilor albe şi rosé este de 35% şi, respective, de 5%. Una din principalele caracteristici este folosirea în cupaje a soiurilor locale, precum Feteasca Albă şi Feteasca Regală, care conferă produsului final note tipice fructuoase, florale şi gust proaspăt şi vioi.

Simte diferența

Aprecierea calității cu ajutorul văzului, mirosului și gustului a vinurilor IGP „Valul lui Train”se face în felul următor:

Vinurile roşii: culoare de o intensitate mai mare decât în alte areale care variază de la roşu-rodie până la roşu-vişiniu şi arome fructuoase şi condimentate. Gust bogat ca urmare a extractivităţii înalte.

Vinurile albe: fine şi vioaie, cu un buchet complex şi elegant, cu note de fructe proaspete. Gust savuros şi echilibrat.

Vinurile rosé: culoare roz-pal cu reflexe ale culorii de zmeură şi petalelor de măcieş. Buchet marcat de arome de fructe proaspete pe un fundal mineral. Gust moale, fructuos, proaspăt şi răcoros.

Vinurile spumante: culoare aurie, roz pal şi roşu rubiniu. Buchet extrem de fructuos şi floral. Gust rotund. Efervescenţa caracteristică - spumare abundentă şi perlare îndelungată.

Vinurile licoroase: culoare aurie, care prin maturare devine chihlimbarie (în cazul vinurilor albe) şi rubinie-rodie (pentru vinurile roşii). Buchet bogat şi complex, cu note florale şi de fructe stafidite în primii ani de învechire, care cu maturarea mai intensă se completează cu nuanţe de caramelă, nuci prăjite, ciocolată şi condimente dulci. Gust onctuos, uşor arzător, corpolent şi armonios.

Aspecte istorice

Monumentul istoric Valul lui Traian este format din două ramificaţii: „de jos” şi „de sus”. Valul lui Traian de jos are o lungime de aproape 126 km şi se întinde între satul Vadul lui Isac până la oraşul Tatarbunar, pe teritoriul Ucrainei. Valul lui Traian de sus are o lungime de 138 km şi se întinde între oraşul Leova (vest) şi satul Copanca (est). Înălţimea valului nu depăşeşte 1.5-4 metri.

Companii vinicole din IGP „Valul lui Traian”

Slobozia Mare SA, Vinăria din Vale SA, Podgiria Dunării SRL, Combinatul de Vinuri Taraclia SA, Ciumai SA, Cricova SA, Vinuri de Comrat SA, Vinăria-Bostovan SRL, Vinia Traian SA, Vismos SA, Grape Valley SRL, WIP SRL, Chirsova SA, Comvincom SRL, Tvardița CP, Vierul Vin SRL, Burlacu Vin SA, Invintorg SRL, Invinprom SRL, Nexovin SRL, Teca SRL, Cioc Maidan Vin SA, Jemciujina SRL, Negvin-Prod SRL, Șardrisvin SRL, Kazayak-Vin SA, Tomai-Vinex SA, Grand Garanovschi SRL, Corten-Vin SRL, S.B. Wine SRL, Vest Resurs SRL, Chateau Train SRL, Leovin SA, Tomai-Vin SA, Kristi SRL, Vinar SA, Folicain SRL, DK-Intertrade SRL, Barnad Vod SRL, Ceba-vin SA, Imperial-Vin SA, Podgoria-Vin SRL, Vinăria Țiganca SR, Tartcomvin SRL, Grintod SRL, Botritis SA, Vinal-Coci SA.

Vino la festivalul „DeVin&DeGust” și savurează Mmmmmoldova!

Pe 26 august 2017, te invităm să „călătorești” imaginar și gustativ în fiecare regiune IGP la festivalul „DeVin&DeGust”, care va avea loc la Complexul Etno-Cultural VATRA (șos. Chișinău-Ungheni, km 32).

Evenimentul oferă posibilitatea unică de a descoperi vinurile de calitate cu IGP, dar și potențialul vitivinicol, gastronomic, turistic și cultural caracteristice regiunilor IGP.

Festivalul „DeVin&DeGust” este organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului, Uniunile Viti-Vinicole cu IGP „Codru”, „Ștefan Vodă” , „Valul lui Traian” și Asociația Producătorilor de Brandy și Divin, cu suportul Proiectului USAID Agricultură Performantă în Moldova (APM), a Proiectului de Competivitate din Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Sudiei și cu susținerea partenerilor: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Scopul evenimentului este de a pune în valoare potențialul oeno-gastronomic al regiunilor cu Indicație Geografică Protejată, sporind notorietatea brandului de țară Vinul Moldovei și a vinurilor de calitate cu IGP.