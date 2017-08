Ce trebuie să știi despre rachiul de vin produs în regiunea cu indicație geografică protejată (IGP) „Divin”

IGP „Divin” este una dintre cele patru regiuni care vor fi reprezentate la primul festival al deliciilor oeno-gastronomice din regiunile cu Indicație Geografică Protejată ale Moldovei - DeVin&DeGust. Fii pregătit pentru o „întâlnire” la care vei savura cocktail-uri pe bază de divin și ciocolată.

IGP „Divin”: denumire, arie geografică, mediu de cultură, curiozități

şi Divinul este produsul care a evoluat în timp odată cu progresul tehnologic. „Divin” a devenit atât denumirea producției, cât și marca comercială de stat pentru a evita confuzia cu băutura înrudită din Franţa – „cognac”, dar şi pentru a evidenţia specificul, personalitatea şi originalitatea băuturii care, la sfârşitul secolului XX, devine cunoscută ca divinul moldovenesc.

Arealul geografic delimitat pentru producerea rachiului de vin cu indicaţie geografică protejată (IGP) Divin se extinde pe toată suprafaţa Republicii Moldova, între zona continentală, amplasată la nord între podişurile Carpatine, cuprinzând în Centru zona Codru, iar la sud - stepele Bugeacului. Rachiul de vin învechit constituie, în prezent, un produs de elită pe piaţa autohtonă, care este apreciat atât acasă, cât și în ţări importatoare, precum Rusia, Ucraina, Belarus, China, Germania, Polonia, Cehia, România şi altele.

Mediul de cultură al IGP „Divin”

Calitatea, reputaţia şi caracteristicile organoleptice distinctive a rachiului de vin cu IGP „Divin” sunt favorizate de factori naturali şi umani (sol, climă, pedologie, soi, tradiţii, know how etc), ceea ce se numește terroir.

Relief puternic fragmentat cu o reţea de văi, vâlcele şi ravene;

Clima, influenţată de râurile Prut şi Nistru, asigură condiţii optime de maturare a strugurilor;

Soluri cenuşii, cernoziomuri obişnuite, tipice, stanice şi cambine, bine aerate şi uşoare în zonele de Nord şi Centru, mai grele şi mai bogate în cele de Sud şi Est;

Înălţimea medie a plantaţiilor este de 150-250 m.

Vegetaţie spontană bine păstrată şi răspândită pe suprafeţe relativ mari. Prezenţa surselor acvatice, dar şi relieful specific asigură un impact pozitiv asupra calităţii şi stării sanitare a strugurilor.

Atinge culmea rafinamentului bahic

Rachiul de vin cu IGP „Divin” se obţine din vinul materie primă produs din soiuri de viţă de vie europene şi autohtone cultivate în Republica Moldova, distilat la instalaţii tradiţionale de distilare şi învechit cel puţin 3 ani în contact cu lemnul de stejar.

Soiuri de struguri cultivate pe teritoriul Republicii Moldova și utilizate la producerea vinului materie primă pentru producerea divinului sunt: Aligote, Chardonnay, Feteasca Albă, Luminiţa, Perveneţ Magaracea, grupa Pinot, Riesling de Rhin, Riton, Rkaţiteli, Sauvignon, Silvaner, Suholimanski belîi, Ugni Blanc, Bianca, Alb de Oniţcani, Alb de Suruceni, precum şi amestec de aceste soiuri.

Simte diferența

Rachiul de vin cu IGP „Divin” are un aspect plăcut, lucios, fără particule în suspensie şi fără sediment, culoarea căruia variază de la aurie deschisă până la chihlimbarie, în funcție de gradul de maturare, cu un buchet impresionant compus din nuanţe de flori, fructe, eteri în primii ani de învechire, care se completează cu nuanţe de vanilie, ciocolată, balsam, lemn aromat, cocos, boabe de cafea odată cu creşterea termenului de învechire.

În funcţie de calitatea şi termenul de învechire a distilatelor rachiul de vin cu IGP „Divin” poate aparţine următoarelor categorii:

V.S. (Very Special) - termen minim de învechire de 3 ani

V.S.O.P. (Very Super Old Pale) - cu termen minim de 5 ani.

X.O. (Extra Old) – termen minim de învechire de 7 ani.

X.X.O. (Extra Extra Old) - termen minim de învechire de 20 de ani.

Curiozități despre rachiul de vin cu IGP „Divin”

Producerea acestei băuturi pe actualul teritoriu al Republicii Moldova datează din secolul al XIX-lea.

Între 1896 și 1929 are loc fondarea primelor întreprinderi defabricare a rachiului de vin. În perioada postbelică, unităţile de producere a rachiului de vin au fost dotate cu utilaj de producere performant, ceea ce sporește calitatea produsului finit. În această perioadă au fost produse cele mai preţioase loturi de rachiu de vin care astăzi au un termen minim de maturare de 40 de ani, precum Prezident, Aroma, Ambasador, Călăraşi, etc.

În 1925 - prinţul moștenitor al României Carol al II-lea, iar în 1963 – primul explorator al cosmosului - Iurie Gagarin, precum şi alte personalităţi marcante ale timpului au degustat şi au elogiat licoarea aurie din Moldova.

În 1990, volumul total de distilat pus la maturare constituia în jur de 3 mln. Dal alcool absolut, dintre care 70% revenea distilatelor cu termen de maturare de 3-7 ani, iar restul era repartizat pentru distilatele cu termen de învechire de 15,20, 30 şi 40 ani. Acest potenţial a permis lansarea pe piaţă a produselor de calitate înaltă, compus din rachiu de vin cu diferite vârste, ajungând chiar şi la 50 de ani, după anii 2000.

Companii producătoare de Divin

Aroma SA., Barza Alba SA, IM Calarasi Divin, Vinaria Bardar, Castel Mimi, Migdal-P SA, SA Ungheni Vin, Vismos SA, Kvint SA.

Vino la festivalul „DeVin&DeGust” și savurează Mmmmmoldova!

Pe 26 august 2017, te invităm să „călătorești” imaginar și gustativ în fiecare regiune IGP la festivalul „DeVin&DeGust”, care va avea loc la Complexul Etno-Cultural VATRA (șos. Chișinău-Ungheni, km 32).

Evenimentul oferă posibilitatea unică de a descoperi vinurile de calitate cu IGP, dar și potențialul vitivinicol, gastronomic, turistic și cultural caracteristice regiunilor IGP.

Festivalul „DeVin&DeGust” este organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului, Uniunile Viti-Vinicole cu IGP „Codru”, „Ștefan Vodă” , „Valul lui Traian” și Asociația Producătorilor de Brandy și Divin, cu suportul Proiectului USAID Agricultură Performantă în Moldova (APM), a Proiectului de Competivitate din Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Sudiei și cu susținerea partenerilor: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Scopul evenimentului este de a pune în valoare potențialul oeno-gastronomic al regiunilor cu Indicație Geografică Protejată, sporind notorietatea brandului de țară Vinul Moldovei și a vinurilor de calitate cu IGP.