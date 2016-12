Ce trebuie să facem și ce să nu facem în cazul unui cutremur

Un cutremur cu magnitudinea de 5.2 grade pe scara Richter a zguduit în această noapte Republica Moldova. În asemenea situații este important ca fiecare să fie pregătit pentru a se putea descurca singur.

Mai jos vă prezentăm ce trebuie și ce nu trebuie să faceți în caz de cutremur.

Măsuri de precauție - nu panicați.

A. Într-o clădire:

- Stați pe loc. Nu fugiți afară.

- Intrați sub o masa grea sau un birou sau orice alt obiect de mobilier de care va puteți tine. Dacă sunteți pe un hol ghemuiți-vă și proptiți-vă de un perete de interior.

- Evitați ușile. Din cauza mișcărilor ușile se pot trânti și pot să vă rănească.

- Protejați-vă fața și capul

- Plecați de lângă ferestre, uși de sticla, oglinde, sobe, biblioteci, mobilier înalt

- Dacă sunteți într-un scaun cu rotile blocați rotile și acoperiți-vă capul și ceafa cu mâinile

- Nu folosiți liftul. Dacă vă aflați într-un lift în timp ce începe un cutremur apăsați butonul de oprire și apoi butonul celui mai apropiat etaj. Ieșiți din lift cat de repede puteți.

B. Afară:

- Stați pe loc. Încercați sa vă duceți spre o zona mai sigură departe de ferestre, clădiri, stâlpi de electricitate sau de telefon



C. Într-un vehicul:

- Încercați să trageți pe dreapta într-un loc sigur. Nu blocați șoseaua. Feriți-vă de poduri, tunele și clădiri. Stați în vehicul.

După cutremur:

- verificati daca sunteti ranit sau daca sunt raniti in zona. Administrati primul ajutor.

- Nu folositi telefonul decat daca vreti sa anuntati o urgenta majora.

- imbracati-va in haine rezistente care sa va protejeze de moloz sau de geamuri sparte.

- verificati casa pentru a vedea daca are distrugeri. Daca dvs considerati ca locuinta nu este sigura, iesiti si nu mai intrati inauntru.

- nu aprindeti chibrite, nu folositi intrerupatoare pana cand nu va asigurati ca nu sunt scurgeri de gaze. Folositi lanterne si nu inchideti robinetele principale de la tevi decat daca sunt avarii la acestea.

- daca aveti apa la robinet imediat dupa cutremur, umpleti cu apa cada de baie si orice alte recipiente.

- Ascultati la radio anunturile oficiale.

- nu folositi vehiculul decat in caz de urgenta majora. Pastrati drumurile libere pentru ambulante si pompieri.

- daca sunteti in masina iar in jurul acesteia au cazut cabluri de electricitate de pe stalpi, nu coborati din masina. Asteptati sa fiti salvat.

- stati la 10 m distanta de cablurile cazute de pe stalpi.

- daca aveti animale de companie cautati-le si asigurati-va ca nu sunt ranite.