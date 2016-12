Ce superstiții și tradiții de Crăciun și Anul Nou au alte popoare creștine

De Crăciun, fiecare popor creştin se pregăteşte pentru întâmpinarea marii sărbători de Crăciun. Fie că mănâncă un măr pentru a avea noroc tot anul, fie că organizează jocul cadourilor sau au grijă să ofere cuiva un sărut sub vâsc, sărbătorile de iarnă aduc bucurie în fiecare casă, prin diverse obiceiuri practicate la nivel mondial, scrie adevarul.ro.

Calendare cu bomboane de ciocolată. Un mod plăcut de a începe numărătoarea inversă până la Crăciun este cea care implică o răsplată dulce. În Germania, copiii primesc calendare (de multe ori din carton), umplute cu 24 de pătrate decorate cu desene festive. Începând cu data de 1 decembrie mănâncă în fiecare zi câte o bucată de ciocolată, ascunsă în cutiuţele calendarului.

Tradiţia mărului. Conform tradiţiei chineze, mărul simbolizează pace. Multe familii mănâcă un măr de Crăciun, ca simbol al armoniei pe care speră să o trăiască în anul următor. Pe mesele familiilor de chinezi se găsesc de Crăciun mere tăiate felii sau cidru de mere. După ce gustă din acestea, ei îşi pun o dorinţă, sprând că se va îndeplini anul ce vine.

Sărutul de sub vâsc. Furatul unui sărut sub vâsc a început să fie considerată o tradiţie cu mulţi ani în urmă, în Anglia. Refuzarea unui sărut sub vâsc aduce ghinion. Atârnă o crenguţă naturală sau artificială de vâsc deasupta uşii principale din casa ta şi răspândeşte cât mai multă dragoste în acest sezon.

Jocul schimbului de cadouri. În Belgia există tradiţia jocurilor cu „cadouri muzicale“, organizate la petrecerile de Crăciun. O versiune populară a jocului este aceea de a cânta colinde, alegând un cadoul, care va trece pe rând pe la fiecare jucător. Cel care îl are în mână când muzica se opreşte îl poate păstra. Oricine poate organiza un astfel de joc, aşa că invită prietenii la tine acasă, cântaţi colinde şi deschideţi cât mai multe cadouri.

Colacul cu surprize. Deşi se consumă în mod tradiţional pe 6 ianuarie, colacul cu surprize este făcut de multe ori şi de Crăciun. Spaniolii fac un colac mare, acoperit cu glazură şi fructe confiate, în interiorul căruia ascund o monedă sau o figurină care îl întruchipează pe pruncul Isus. Cel care găseşte comoara se spune că are noroc tot anul ce vine.

Obiceiul participării întregii familii la curăţarea casei. Jamaicanii aduc spiritul de sărbătoare prin organizarea unei curăţenii generale la care participă toţi membrii familiei. Fie că dau un strat nou de vopsea, reîmprospătează forma gardului viu, sau pun perdele noi înainte de sărbători, aceştia au grija să aibă o casă curată înainte de a agăţa instalaţiile sau decoraţiunile speciale de Crăciun.

Trimite-i scrisoare lui Moş Crăciun. Guvernul francez consideră Crăciunul o sărbătoare foarte serioasă. Din 1962, orice scrisoare către Moş Crăciun trebuie să primească răspuns o carte poştală de la acesta, potrivit legii. Copiii trimit scrisori moşului, pe care le pun în cutia poştală, urmând să primească răspuns, scris chiar de mână acestuia. Astfel, cei mici primesc o doză din magia de Crăciun, fiind extrem de încântaţi când găsesc răspunsul Moşului, care le este adresat!

Recompensarea colindătorilor cu dulciuri specifice sărbătorilor de iarnă. Colindătorii din Grecia merg din casă în casă, cântând şi urându-le de bine oamenilor. Aceştia sunt răsplătiţi cu dulciuri specifice Crăciunului, gazdele având coşuri cu ciocolată, bomboane şi crenguţe de brad lângă uşa din faţă. Obiceiul este asemănător cu cel al românilor, mai ales că în ultima vreme nici la noi nu se mai oferă covrigi şi mere, majoritatea oamenilor oferind colindătorilor dulciuri din comerţ, portocale sau bani.

Masa în amintirea celor pierduţi. Portughezii se întâlnesc de Crăciun pentru a-şi reaminti persoanele dragi care nu mai sunt în viaţă. Se pun la masă şi împărtăşesc amintirile favorite ale membrilor familiei care au trecut în nefiinţă.