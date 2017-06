Ce spunea Melniciuc despre averea sa acum un an: Banii trebuie să-i investești corect, nu la odihnă în Maldive. Eu nu merg nicăieri la odihnă

Judecătorului Oleg Melniciuc a fost reținut astăzi de ofițerii Procuraturii Anticorupție. Acesta este bănuit de îmbogățire ilicită.

„S-a făcut un studiu analitic al veniturilor legale obținute, al proprietăților și cheltuielilor pe care le-a avut dl Melniciuc și s-a constatat o discrepanță esențială între bunurile procurate și mijloacele dobândite legal”, a declarat pentru Ziarul de Gardă, procurorul general Eduard Harujen.

Acum un an, invitat la emisiunea Alb&Negru de la UNIMEDIA, Melniciuc afirma că nu a luat niciodată mită, declarându-se o persoană „relativ asigurată material” din activitatea sa de până a deveni judecător.

„Când am candidat la funcția de judecător am completat declarația de avere unde am notat foarte mult patrimoniu. Am avut o activitate benefică din care s-a câștigat foarte mulți bani. Eu activam la Primăria Chișinău, însă pe lângă aceasta acordam servicii juridice diferitor firme. Vă asigur că partimoniul nu l-am făcut pe banii primiți de la primărie”, spunea judecătorul.

Cât despre casa acestuia despre care s-a scris în presă, Melniciuc spune că imobilul a fost estimat de Î.S. Cadastru la circa 2,6 milioane de lei.

„E o casă modestă, cu un etaj, mansardă și subsol. Eu am o casă de 162 de metri pătrați. Cred că o familie cu șase membri este ceva normal”, a menționat Melniciuc.

Cât despre imobilele de pe numele mamei sale, Oleg Melniciuc spune că acestea îi aparțin în totalitate, și i-au fost oferite de primărie.

„Mama mea are activitatea ei. A trăit o viață. Și acela e patrimoniul ei și vă asigur că eu nu sunt unicul copil și o să revină mie. Noi suntem trei copii. Ce o să facă mama cu acel patrimoniu, e chestiunea ei. Majoritatea imobilelor sunt în satul meu de baștină și sunt primite de la primărie”, a declarat invitatul.

Melenciuc spunea atunci că mama sa a lucrat la colhoz și de acolo a reușit să adune asemenea averi.

„Dacă știi să investești corect banii, ei îți aduc beneficii. Dar dacă mergi și-i investești în odihnă în Cipru, Turcia și Maldive, dau un alt rezultat.

Eu nu merg nicăieri la odihnă. Anul trecut pentru prima dată am fost în Turcia, mai mult n-am fost nicăieri, nu a călcat picior de-al meu în Europa la odihnă”, spunea acum un an judecătorul.

