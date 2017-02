Ce spune guvernatorul BNM despre investigația Kroll și recuperarea miliardului. Care sunt următorii pași

Guvernatorul BNM nu are detalii despre mersul anchetei privind furtul miliardului, dar spune că, până la sfârșitul lunii, compania Kroll va propune un proiect de recuperare a banilor. Potrivit lui Sergiu Cioclea, în urma lichidării celor trei bănci (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), din suma totala 14,1 miliarde de lei, au fost recuperate doar 896 milioane de lei.



„Detalii nu pot să spun că am. Kroll a decis să nu ne ofere detalii, dar am înțeles că au suficiente materile pentru a propune un proiect de recuperare. La sfârșitul lunii februarie Kroll va veni cu un proiect de recuperare sau cu procese de a ridica secretul bancar. Noi vom discuta și cu alți protagoniști ai statului. Este încă un pas pe care sperăm să-l parcurgem cu succes. Am să-i rog să ne ofere și o notă informativă”, a declarat Sergiu Cioclea.