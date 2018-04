Ce sentimente trezește emigrarea la 18 ani

Evelina Proca are 18 ani și este originară din orașul Chișinău. A plecat, împreună cu familia din Moldova în 2012 și de atunci sunt stabiliți împreună în Italia. Inițial, plecase de acasă tatăl său. Trecuse doar un an, dar pentru Evelina această perioadă a însemnat o veșnicie, scrie pe blogul ei, jurnalista Elena Robu .

Despre Moldova spune că își dorește foarte mult să dispară sărăcia, corupția, inegalitatea. Iar atunci când va încheia studiile în Italia, își dorește să împartă cunoștințele și experiențele sale cu semenii săi de acasă.

”Italia este țara unde sunt stabilite cu traiul rudele mele de peste 15 ani. Inițial, în vara anului 2011 am vizitat pentru prima dată regiunea Toscana, cu orașele sale medievale (Florenta, Siena, Arezzo). Am avut o vacanță de vis, dar partea negativă a fost că nu am reușit să ne întâlnim cu tatăl nostru, dat fiind faptul că el muncea în partea de nord a Italiei deja de un an, mereu în deplasări și cu un grafic de muncă foarte încărcat”, a mărturisit tânăra.

