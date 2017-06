Ce ne pregătesc designerii autohtoni pentru Fashion Soiree 2017

Începem vara cu un eveniment colorat și plin de rafinament, Fashion Soirée Resort Collections 2017 marca „Din ♥ Branduri de Moldova” în care 13 cei mai buni designeri autohtoni își vor prezenta colecția de vară.

Modele originale, unice și foarte confortabile vor fi prezentate pe 8 iunie la terasa Restaurantului PaniPit, str. 31 august 1989, 115, începând cu ora 18:00.

Veți avea ocazia să admirați adevărate bijuterii vestimentare pentru garderoba fiecărei femei pe fundalul muzicii 100% live a CARAFIZI and The Roof. Între timp, noi am aruncat o privire în culise și am aflat ce surprize ne pregătesc designerii autohtoni.

Brandul Etnika va prezenta noile modelele din stofă naturală cu elemente naționale. „În noua colecția Etnika predomină ornamente autentice, precum și calitatea materialelor, cromatica și tipurile de accesorii. Toate aceste elemente sunt reunite în ansambluri expresive inspirate din dorința de a transmite copiilor noștri dragostea față de tot ce este adevărat. Modelele sunt realizate din stofă naturală - bumbac și in, și sunt brodate la mașină. La ținute se lucrează și până la 6 luni, timp în care este creat conceptul modelelor reieșind din ideea ornamentului ales, precum și consultarea cu etnografii din țară. Astfel, dorim să transmitem clientului nostru o parte din valoarea și istoria strămoșilor noștri”.

Colecția O'Blanc Pret a porter Vara 2017 în nuanțe pastelate ne va surprinde cu originalitate și feminitate. „Procesul de creare a colecției a fost unul rapid, iar ideile implementate cu multă dragoste și muncă. Nu fac schițe sau probe cu alte stofe, am un propriu atelier în capul meu. Orice femeie se poate regăsi în această colecție, deoarece punem accent pe feminitate și eleganță, ceea ce este actual la orice vârstă”.

Ținutele vestimentare din colecția Resort 2017 marca Georgette ne va duce cu gândul la vacanță. „Colecția de pre-sezon include rochii, bluze, fuste și pantaloni dintr-o țesătură bej asociate cu bumbac de culoare albastră și tricouri cu dungi inspirate din motive maritime. Rochiile semi-transparente cu imprimeu geometric conferă un aer de vacanță, iar pantaloni largi în combinație cu un top lejer poate fi purtat atât la oficiu cât și la plimbare pe malul mării”.

Colecția brandului Amarena Secret ne va prezenta ținutele în culori vii inspirate din peisajul apusului de soare de pe o plajă tropicală. „Colecția prezentată la Fashion Soiree a fost inspirată din culorile violet, galben, albastru și flora tropicală. Nu lipsește din colecție nici rochia clasică neagră pe care multe femei o adoră. Procesul de creare a unei colecții este unul complex și poate dura și până la 5 luni”.

În creațiile prezentate de L. Storojuc veți găsi ținute lejere și siluete voluminoase, iar cuvântul care ar defini colecția ar fi diafan. „Am optat pentru piese create care se potrivesc perfect pentru zilele toride de vară, petrecute atât la evenimente oficiale, cât și pentru plimbările pe litoral. Crearea fiecărei colecții începe cu definirea conceptului, după care urmează alegerea țesăturilor și crearea schițelor. Femeia care alege să poarte ținutele vestimentare L.Storojuc din colecția Resort este o fire romantică, încrezut în sine şi care preferă să iasă în evidență cu eleganță și stil”.



Colecția Vivi Art Boutique ne va încânta cu ținutele din stofele premium class, printurile originale și furnitura italiană. „Sursa de inspirație pentru ținutele vestimentare o constituie stofele pe care le alegem minuțios pentru fiecare colecție. Când alegem țesăturile, în minte deja avem o idee cum trebuie să arate modelul, iar procesul de creare începe de la schițarea modelelor dorite, după care se pornește construcția tehnica care ușor trece în prelucrarea finală. În colecția veți găsi rochițe vaporoase și costume în printuri jucăușe. Cuvânt care ar defini colecția ar fi Luxury”.

Una dintre surprizele acestei ediții este participarea designerului Valentina Vidrașcu.

”Valentina Vidrașcu reinterpretează, printr-o sensibilitate modernă folclorul autentic românesc folosindu-se de metode și tehnici contemporane. Colecția de vară 2017 continuă demersul estetic început încă din 1999, un periplul în lumea autentică a simbolurilor din folclorul popular românesc. Mătasea, materialul principal al colecției, dantela, broderiile, sunt elemnetele recurente care particularizează și definesc semnătura creativă a Valentinei Vidrașcu. Estetica străbunicilor este o declarație de dragoste îndreaptata către strănepoții lor. Frumusețea contradicțiilor din societatea noastră se reflectă în colecția de vară 2017.”

De rând cu colecțiile descrise mai sus, pe 8 iunie veți putea admira colecțiile de la Alina Bradu, Sekana, Premiera Dona, Katea Gri, Julia Allert, Vitalie Burlacu și EHO.

Evenimentul Fashion Soirée este la cea de-a doua ediție, iar decizia de a mai face un eveniment marca „Din ♥ Branduri de Moldova”, suplimentar celor două, desfășurate primăvara și toamna, a apărut din dorința designerilor autohtoni de-ași prezenta colecțiile de vară, dar și din dorința pasionaților de modă de a începe vara în ținute trendy, fabricate în Moldova. Show-ul de modă face parte din campania „DIN INIMA” și are scopul de a promova brandurile locale și de a motiva consumatorii să cumpere produsele realizate pe piața internă.

Reamintim că evenimentul MFD este organizat sub egida Asociației Patronale din Industria Ușoară (APIUS) cu susținerea partenerilor strategici: Proiectul de competitivitate din Moldova, finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID); Agenția Suedeză pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare (Sida); și Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO).

Biletele pot fi găsite pe https://iticket.md/event/fashion-soiree-resort-collections-2017.