Ce este lichidul roşiatic din pungile de carne: Nu este sânge

Sigur ți s-a întâmplat să cumperi carne și să vezi în punga în care este depozitată lichid roșu. Ai crezut că e sânge? Greșit!

Puțini știu că lichidul care se strânge lângă bucățile de carne nu este sânge, ci o proteină care se numește mioglobină și care are rolul de a stoca oxigen în celulele musculare.



Proteina cu pricina dă cărnii culoarea roșiatică, dar și colorează acel lichid despre care toți am crezut că este sânge.



În momentul în care este gătită, proteina își schimbă culoarea din roșu în maro pentru a le ajută pe gospodine și pasionații de bucătărie să-și dea seamă că preparatul e gata de servire. - See more at: https://www.realitatea.net/ce-este-lichidul-rosiatic-din-pungile-de-carne-mare-atentie-nu-este-sange_2065581.html#sthash.s8F7lo8r.dpuf