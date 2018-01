Ce date colectează, de fapt, funcţia Location History implementată de Google pe toate dispozitivele cu sistem Android

Spre exemplu, istoricul păstrat cu ajutorul funcţiei Location History permite telefonului mobil să ne avertizeze atunci când traficul ar putea fi mai aglomerat decât de obicei pe ruta către serviciu, sau să ne afişeze reclame cu oferta de produse a magazinului fizic pe care l-am vizitat în urmă cu puţin timp.

O altă utilitate este alcătuirea unui rezumat cu toate locaţiile vizitate de-a lungul timpului, organizat în ordine cronologică şi ilustrat grafic folosind Google Maps. Repertoriul de informaţii colectate este atât de bogat încât Google poate trasa ruta exactă chiar şi fără să avem receptorul GPS pornit, poate discerne dacă am mers pe jos sau cu autobuzul, cât şi timpul exact petrecut în fiecare locaţie de pe traseu. Dacă am folosit camera foto, cu atât mai bine. Pozele for fi adăugate automat istoricului rezultat, marcând exact momentul şi locaţia aproximativă unde au fost obţinute.

Pentru a face posibilă urmărirea cât mai precisă a activităţilor desfăşurate, Google foloseşte aproape toţi senzorii şi sistemele de comunicaţie puse la dispoziţie de telefoanele cu sistem Android, încărcând pe serverele proprii informaţii colectate pe tot parcursul zilei. Exceptând pozele obţinute în mod voit de utilizatori, camera foto şi microfonul nu sunt folosite pentru colectarea automată de informaţii.

Iată care sunt principalele date monitorizate, potrivit documentaţiei pusă la dispoziţie chiar de Google:

Senzorii de orientare şi accelerometru - permit stabilirea activităţii curente (repaus, mers pe jos, cu bicicleta, trenul, maşina)

Presiunea atmosferică - permite stabilirea altitudinii la care ne aflăm

Dacă eşti sau nu conectat la o reţea Wi-Fi

Adresa unică (MAC) a reţelei Wi-Fi la care eşti conectat

Adresa MAC, puterea semnalului şi frecvenţa tuturor reţelelor Wi-Fi din apropiere (chiar şi atunci când ai oprit conexiunea Wi-Fi)

Adresa MAC, numele şi tipul oricărui dispozitiv Bluetooth aflat în apropiere, complet cu două măsurători ale intensităţii semnalului

Nivelul de încărcare al acumulatorului şi dacă funcţia de încărcare este activă

Voltajul exact raportat de acumulator

Coordonatele de localizare GPS şi acurateţea acestora

Altitudinea raportată de senzorul GPS şi acurateţea măsurătorii

Dispunând de o listă cu toate reţelele Wi-Fi dintr-un oraş şi coroborând aceste informaţii cu datele furnizate de telefonul mobil, Google poate stabili locaţia utilizatorului fără să dispună de coordonatele GPS. Spre exemplu, comparând intensitatea semnalului raportată pentru reţele Wi-Fi deja cunoscute este posibilă stabilirea locaţiei aproximative unde ne aflăm, iar detectarea unui dispozitiv Bluetooth staţionar (ex, televizorul sau periuţa de dinţi inteligentă) reduce marja de eroare la doar câţiva metri.

Istoricul Location History poate fi consultat vizitând această pagină. Tot de aici putem şterge datele colectate până acum, sau opta pentru activarea/dezactivarea completă a funcţiei Location History.