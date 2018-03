Ce beneficii are usturoiul pentru organism

Iată care sunt, în opinia medicului nutriţionist Florin Ioan Bălănică, beneficiile usturoiului!



Antibacterian şi antifungic. Usturoiul are puternice efecte antibacteriene şi antifungice. Consumul pe termen lung poate preveni instalarea bacteriei Helicobacter pylori, responsabilă de dezvoltarea gastritei, ulcerului gastric şi duodenal



Antibiotic natural şi antiparazitar. Usturoiul are efect de antibiotic natural şi acţionează împotriva unor microorganisme, cum ar fi: Stafilococul, E. Coli, Proteus, Pseudomonas, precum şi împotriva paraziţilor intestinali (limbrici, oxiuri, tenie etc) prin efectul sau antihelmintic.



Usturoiul este benefic în pneumopatii, iar datorită efectului de antibiotic este indicat în cazurile de viroze, bronşite şi traheite. În plus, s-a remarcat faptul că poate atenua gripa şi inflamaţiile faringiene.



Usturoiul are efecte benefice şi asupra pielii: consumul regulat de usturoi tonifică pielea şi o face netedă.

Poate proteja eficient celulele de acţiunea nocivă a radicalilor liberi, cum ar fi hidrogen-peroxidul sau alţi radicali liberi de peroxid.



Reducerea nivelului de colesterol. Usturoiul este cunoscut în special datorită efectului său de reducere a nivelului de colesterol rău.