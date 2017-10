Ce alternative are Primăria Chişinău pentru a evita blocajele rutiere în capitală, în timpul evenimentelor publice

„Menţionăm că pe parcursul ultimilor ani, în Primărie au fost depuse mai multe declaraţii prealabile privind desfăşurarea anumitor acţiuni publice - sportive, culturale etc., în PMAN s-au în alte zone ale capitalei, cu solicitarea de a sista circulaţia transportului public. În consecinţă, suspendarea temporară a traficului rutier provoacă nemulţumiri atât în rândul pasagerilor, deoarece se modifică graficul de circulaţie a transportului public, dar şi în rândul conducătorilor auto, pe anumite segmente de drum formându-se ambuteiaje”, se arată în comunicatul emis pentru presă.



Autorităţile publice locale au identificat şi propun pentru organizarea manifestărilor şi întrunirilor publice următoarele zone, după cum urmează:



Pentru maratoane sportive se propun următoarele trasee:

- intersecţia drumurilor naţionale R6 şi R3 (de la podul din şos. Hânceşti, Cartierul Telecentru - până la sensul giratoriu din şoseaua care duce spre Vama „Leuşeni");

- alte trasee propuse de către Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie şi acceptate de către Inspectoratul Naţional de Poliţie.



Pentru întruniri sportive la autocross se propun următoarele locații:

- pe şos. Hânceşti, sub podul de la Telecentru;

- pe Aeroportul vechi al Chișinăului.



Pentru manifestări culturale (cu participarea unui număr mare de spectatori) se propun următoarele locaţii:

- Zona Economică „MOLDEXPO";

- Parcul „DENDRARIU";

- Grădina Botanică;

- Complexul Cultural „VATRA";

- Strada pietonală „Eugen DOGA";

- Scuarul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu";

- în PMAN, dar fără sistarea transportului, cu instalarea gardului pe ambele sensuri / părţi ale carosabilului.



Pentru întruniri de protest se propun următoarele locaţii:

- în toate locurile publice solicitate, fără blocarea străzilor, bulevardelor, iar în cazul marşurilor participanţii se vor deplasa pe o singură bandă a carosabilului cu coordonarea obligatorie cu INP.



Organizarea și desfășurarea Sărbătorilor Naționale, Tradiționale și Internaționale:

- Ziua Drapelului de Stat;

- Ziua Suveranității;

- Ziua Constituției;

- Ziua Internațională a solidarității oamenilor muncii;

- Ziua Europei;

- Limba Noastră cea Română;

- Ziua Independenței Republicii Moldova;

- Ziua Naţională a Vinului;

- Ziua orașului Chișinău;

- Sărbătorile de iarnă etc., să fie organizate și desfășurate în Piaţa Marii Adunări Naţionale și, în caz de necesitate, organizatorii să solicite sistarea transportului pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, în perimetrul străzilor Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni şi Al. Puşkin



La eveniment sunt invitate să participe toate persoanele interesate. Responsabil de organizarea dezbaterilor este Direcţia social-umanitară şi relaţii interetnice. Date de contact: (022)20-16-48 /adresa de e-mail: drp@pmc.md.

Dezbaterile publice vor avea loc pe data de 8 noiembrie 2017, ora 15.00, în Sala de şedinţe a Primăriei Chişinău.