Ce actor îl va juca pe celebrul Joker, într-un film dedicat personajului

Filmul, care prezintă originile personajului şi va fi produs de Warner Bros., nu are deocamdată un titlu.

Phillips, cunoscut pentru amuzanta serie "Hangover", va asigura şi rolul de scenarist al filmului, alături de Scott Silver.

Cântăreţul şi actorul Jared Leto este cel care l-a jucat cel mai recent pe Joker, în lungmetrajul "Suicide Squad", şi va relua acest rol cel mai probabil în filmul "Suicide Squad 2".

Fratele actorului River Phoenix, decedat în urma unei supradoze de droguri în 1993, Joaquin Phoenix a fost nominalizat la premiile Oscar în 2006, pentru rolul titular din filmul "Walk the Line - Povestea lui Johnny Cash". Joaquin Phoenix fusese nominalizat la premiile Oscar, în 2001, şi pentru rolul din filmul "Gladiatorul". Actorul american, nominalizat în 2013 la Oscar pentru rolul din "The Master", a înregistrat un album cu coloana sonoră a filmului "Walk the Line", pentru care a câştigat un premiu Grammy. În 2017 a primit premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de la Cannes, pentru interpretarea din "You Were Never Really Here", regizat de Lynne Ramsay.