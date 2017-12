Ce a declarat Adriana Bețișor după ce a fost anunţată câştigătoare a concursului

La doi ani după ce a ajuns în atenţia opiniei publice instrumentând dosarul fostului premier Vladimir Filat, condamnat în final la 9 ani de închisoare cu executare, Adriana Beţişor devine adjuncta şefului Procuraturii Anticorupţie. Aceasta a câştigat un concurs la care s-au înscris alţi doi procurori care au gestionat în ultimul an dosare de rezonanţă, Vladislav Bobrov, procurorul din dosarul fostului deputat Chiril Lucinschi, şi Dumitru Robu, acuzatorul de stat care gestionează dosarul primarului suspendat din funcţie al capitalei, Dorin Chirtoacă. Adriana Beţişor urmează să fie numită în funcţie prin ordinul procurorului general al R. Moldova, Eduard Harunjen.

„Numirea mea în funcţie se datorează, în primul rând, procedurilor de evaluare care au avut loc în cadrul Procuraturii Generale, deoarece sunt colegii abilitate pentru ca să evalueze în primul rând activitatea mea ca procuror în PA, respectiv, capacităţile mele teoretice şi practice, cum au evoluat ele în decursul a şase ani şi jumătate de când deţin funcţia de procuror în PA. În final, s-a dat o apreciere, aţi auzit şi dvs. cu ce punctaj, Consiliul a hotărât să fie înaintată candidatura mea procurorului general”, a precizat Beţişor.

Cât despre casa familiei, care „a îngheţat” după ce ZdG a scris despre ea, Beţişor a precizat că „atunci când redacţia dvs. a venit cu o investigaţie, eu am venit cu o motivaţie foarte amplă, inclusiv faţă de lucrările care se fac acolo. Aşa că, vă rog frumos să faceţi o retrospectivă a declaraţiilor mele şi dacă vor apărea întrebări suplimentare, am să intervin şi am să vă răspund”, a declarat Adriana Beţişor reporterilor Ziarului de Gardă, la scurt timp după ce a fost anunţată câştigătoare a concursului.