Câștigătoarea premiului Oscar, Lupita Nyong'o îl acuză și ea de hărțuire sexuală pe Harvey Weinstein

Laureata premiului Oscar, actrița Lupita Nyong'o l-a acuzat pe producătorul de filme Harvey Weinstein de hărțuite sexuală. Acuzația actriței se adaugă la alte circa 40 de acuzații de hărțuire și abuz sexual la adresa lui Weinstein, care au ieșit la iveală pe parcursul ultimele luni.

Scenariul este asemănător cu cel relatat de alte actriței care l-au acuzat pe Weinstein. Lupita Nyong'o a spus că a fost invitată în camera de hotel a producătorului sub un pretext fals.

Weinstein ar fi spus că vrea să îi facă un masaj, iar actrița inițial a crezut că este o glumă. Nyong'o era pe atunci studentă de dramaturgie.

"Harvey m-a condus în dormitorul său și a spus că vrea să îmi facă un masaj. La început am crezut că glumește. El nu glumea. Pentru prima dată de când l-am cunoscut, nu m-am simțit în siguranță", a scris Lupita Nyong'o pentru The New York Times, relatează bbc.com.

O investigație a The New York Times a descoperit acuzații ascunse la adresa lui Weinsten, care s-au acumulat timp de trei decenii. Istoria publicată a creat un adevărat scandal în lumea Hollywood-ului, care a determinat și mai multe femei, printre care și actrițe cunoscute, să dezvăluie situațiile de hărțuire sexuale din partea lui Harvey Weinstein.

Angelina Jolie și Gwyneth Paltrow sunt printre cele care au declarat că au fost hărțuite sexual de Harvey Weinstein la începutul carierei lor.

Hillary Clinton a spus că va dona banii cu care a contribuit Harvey Weistein în campania sa electorală, fiind "șocată și consternată" de alegațiile apărute la adresa lui.



