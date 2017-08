Cât timp se va mai aprecia euro? Moneda poate ajunge la paritate cu lira sterlină în 2018

Valoarea monedei euro va continua să crească şi ar putea să ajungă la 1,25 dolari americani şi la paritate cu lira sterlină la începutul anului 2018, potrivit estimărilor băncii americane de investiţii Morgan Stanley, citate de Reuters

Potrivit prognozei la începutul anului viitor euro ar putea ajunge la 1,25 dolari americani în timp ce în prezent, cotaţia este de aproape 1,18 dolari şi 0,9 lire sterline, scrie mold-street.com.



Dacă prognozele se adeveresc va fi pentru prima dată în cei 18 ani de existenţă, când moneda Uniunii Europene va ajunge la paritate cu lira sterlină.



De notat că dolarul american este în scădere de la începutul acestui an faţă de euro, după alegerea lui Trump preşedinte al SUA. În acelaşi timp valoarea lirei sterline este în declin din cauza Brexitului şi a pierdut într-un an şi ceva circa o treime din valoare.



Aprecierea euro pe piaţa mondială are efecte şi pe piaţa moldovenească, unde dolarul a pierdut de la începutul acestui an aproape 10% din valoare şi a coborât pe 14 august 2017, la un curs sub 17,90 lei, cel mai jos nivel din 25 mai 2015, scrie mold-street.com.



Dolarul putea să se aprecieze şi mai mult, dacă Banca Naţională a Moldovei (BNM) nu ar fi recurs la intervenţii pe piaţă prin cumpărarea de dolari.



Potrivit BNM aprecierea monedei naţionale survine pe fondul unui surplus de valută în piaţă, în condiţiile unei oferte mai mari de valută.



Experţii de pe piaţa valutară susţin că o apreciere prea semnificativă a leului va avea efecte negative asupra economiei moldoveneşti şi nu poate stopa creşterea preţurilor, scrie mold-street.com.



Cât despre moneda europeană, apoi după o depreciere de 4-5% de la începutul anului şi până la mijlocul lunii mai când a coborât la un curs de 20,30 lei, aceasta şi-a revenit şi s-a apreciat cu aproape un leu, trecând săptămâna trecută de nivelul 21,30 lei.