Cât de fideli sunt bărbații în funcție de zodie

Vrei să știi dacă este tentat de aventuri? Te îndoiești adesea de fidelitatea lui? Află totul despre felul în care zodia îi influențează comportamentul în relație și despre cât de tentat ar fi să te înșele, conform trăsăturilor generale ale semnului în care se află.

Barbatul din Berbec este un pioner, cu sangele fierbinte, un individualist si uneori se cam grabeste in dragoste. El vede adesea lucrurile dintr-un singur punct de vedere, al lui. In interiorul lui se afla un animal ghidat de instincte, fara a se mai gandi dupa la ceea ce face. Este insa tipul care se comporta conform regulilor societatii, cel putin in aparenta, pentru ca uneori nu adopta o viziune de lunga durata cu privire la fidelitate. Va lupta pentru drepturile lui - mai ales cele cu privire la partener - si va fi cu atat mai fidel cu cat exista o amenintare din partea unui alt barbat la adresa partenerei lui.

Taurul este practic, senzual, productiv si asezat. Guvernat de Venus, barbatul Taur este un amant extraordinar deoarece este foarte tandru si afectiv. Poti sa il inseli la nivel emotional si nu va observa, insa daca faci acest pas la nivel fizic, va considera lucrul acesta ca pe un pacat capital. In propria inima crede ca detine partenera si trupul ei, ca pe o proprietate. O data ce relatia dintre voi se stabilizeaza, va fi precum o piatra si rareori ar incerca sa darame ceea ce a construit pentru o aventura de o noapte.

Curios, comunicativ si pus pe sotii, barbatul Gemeni este considerat adesea ca fiind infidel, din cauza dualitatii semnului sau, insa daca i-ai spune asa ceva ar fi foarte mirat. Aceasta dualitate care il caracterizeaza inseamna ca este in natura sa sa vrea sa aiba cate doua lucruri din fiecare. Poate avea doua masini, doua job-uri sau doua femei si sa fie absolut fidel si atasat ambelor, cand este prin preajma.

Barbatul Rac este protectiv, romantic si genul cu care poti face casa. Uneori poate sa isi degizeze timiditatea in spatele unor fraze de genul: nu iti face griji pentru mine sau oricum nu imi pasa, insa este senzational ca amant: afectiv, dragut, tandru. Arata-i afectiune si vei fi recompensata cu o prietenie si o dragoste sincera si fidela. O data ce te vede ca facand parte din "clanul" sau, va fi cu tine toata viata. Infidelitatea nu este o optiune pentru el. Este extraordinar daca iubesti un asemenea barbat si este pacat daca vrei sa fugi de el.

Leul este curajos, mandru, dominant, insa loial. El iubeste sa iubeasca si sa fie iubit si se mandreste cu partenera lui in fata intregii lumi. Este ceva aparte sa fii curtata de un barbat aflat sub semnul Leului pentru ca te va face sa te simti stralucitoare. cu toate acestea, el are aventuri si va fi fidel daca simte ca el controleaza totul, iar viata sub soare va fi distractiva.

Barbatul Fecioara este dedicat, destept si talentat. Cand este relaxat alaturi de o femeie poate fi sarmant si distractiv, insa nu mai se comporta ca un iubit atent. Va face acest lucru si cu o alta femeie, asa ca nu te lasa inselata de aparente. Poate ca flirtul este la ordinea de zi pentru el, insa va incerca sa iti ofere lucrurile pe care le doresti si aceasta este forma lui de a-ti dovedi ca este fidel. Daca va incepe sa faca glume pe seama voastra si a relatiei dintre voi, va fi momentul in care incepe sa privesca ceea ce aveti ca pe ceva special.

Barbatul Balanta este seducator, persuasiv, recunoscator si cult. "Traiasca diferenta!" poate fi motoul atasat lui. este sarmant, pentru ca ii face placere compania femeilor mai mult decat cea a barbatilor si nu se poate abtine sa fie in preajma sexului opus. Problema este ca scala sa este adesea egal echilibrata deoarece nu reuseste sa se decida intre doua variante, drept pentru care nu va opta pentru nici una. Cel mai rau caz este cand se creeaza triada el, sotie si amanta si adesea le va parasi pe amandoua.

Barbatul Scorpion este pasional, fixat pe telul sau si incisiv. Scorpionul este faimos pentru apetitul sau sexual. Este adesea rezervat si se poate controla foarte bine si, o data ce se implica intr-o relatie, traieste totul intens si este un partener fidel. Poate deveni obsedat de o femeie indepartata de gelozia sa si va vedea tradarea in orice gest al ei. Scorpionul poate fi in totalitate fidel, insa are atat de multe secrete, ca nu vei sti niciodata intregul adevar.

Sagetatorul este optimist, vizionar, aventuros si foarte deschis in ceea ce priveste dragostea. El se va muta de fiecare data catre ceva mai bun si daca nu iei parte la ascensiunea si cautarea sa, vei deveni in curand istorie. Barbatul Sagetator poate fi extrem de fidel unei idei sau unei cauze, insa cand vine vorba de rutina vietii, uita de loialitate. Daca iti vorbeste despre libertate si are nevoie de o "relatie deschisa", vei sti in ce parte bate vantul.

Capricornul este un tip responsabil, rezervat, ambitios. Este foarte bun in ceea ce priveste aspectul practic al vietii, cum ar fi platirea ratelor la casa sau educatia copiilor si da impresia unui tip atat de decent, incat nimeni nu l-ar considera in stare sa calce stramb, ceea ce se poate intampla, totusi. Este, in schimb, fidel cand vine vorba despre relatii si angajamente oficializate, mai ales ca adesea priveste aceasta fidelitate ca fiind una dintre obligatiile lui. Judeca-l dupa cat timp petrece cu tine. Daca este langa tine, inseamna ca esti importanta, in viziunea lui, aceasta este loialitatea.

Barbatul Varsator este reformator, insa are principiile sale dupa care se ghideaza si din care nu poti sa il scoti. Este adesea distractiv si admirat. Om al ideilor, o data ce ideea cu tine si el a prins radacini in capul lui, acolo va ramane. Acest lucru ar putea dura ceav timp, dar dupa este in totalitate fidel si crede ca si tu esti. Dispretuieste deceptia, asa ca, daca se indragosteste de altcineva, esti prima care va afla. Daca este tradat, va innebuni cautand motivele care te-a determinat sa faci acest lucru si isi va lua foarte in serios munca in relatia urmatoare.

Barbatul Pesti are imaginatie si este considerat Casanova al zodiacului. El crede ca monogamia este un soi de joc plictisitor, dar este fidel din cand in cand. Unii barbati din semnul Pestilor vor fi devotati partenerului de lunga durata si situatia va fi sigura asa, in timp ce altii cauta aventura si flirtul. Acesta este tipul care vrea sa aiba dublu. Daca ar putea sa le pastreze pe amandoua, ce fericit ar fi, scrie Femina.rol.ro.