Conform BNS cheltuielile medii lunare de consum ale populației în anul 2016 au constituit în medie pe o persoană 2116.8 lei, fiind în creștere fată de anul precedent cu 3.3%. În termeni reali (cu ajustarea la indicele prețurilor de consum) populația a cheltuit în medie cu 2.9% mai puțin comparativ cu anul 2015.

Cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată pentru necesarul de consum alimentar – 42.6%. Pentru întreținerea locuinței o persoană în medie a alocat 17.8% din cheltuielile totale de consum, iar pentru îmbrăcăminte și încălțăminte – 10.5% (media UE este de 5%), scrie bizconcept.md

În anul 2016 un moldovean a cheltuit pentru îmbrăcăminte și încălțăminte în medie 222 lei pe lună, sau 2664 lei pe an. Locuitorii din mediul urban au cheltuit câte 243 lei pe lună (2915 lei pe an), iar cei din mediul rural au cheltuit câte 206 lei pe lună, sau 2470 lei pe an.