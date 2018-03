Cărucioare cu rotile, donate de o asociație românească, reținute la vama moldovenească. Cum explică situația Serviuciul Vamal

Potrivit sursei, președintele Asociației „Tighina”, Alexei Paluță, și secretarul general al Platformei Unioniste Acțiunea 2012, Alexandru Rotaru, au stat șase ore în vama moldovenească, după ce au trecut ușor de cea română.

Cărucioarele ar fi fost aduse în temei legitim în Republica Moldova, zece mașini transportând câte două cărucioare fiecare, impozitele pentru acestea fiind achitate de către transportatori, mai scrie 10tv.md.

Pentru a economisi resursele, după ce au trecut de ambele frontiere, cărucioarele ar fi fost încărcate într-un singur microbuz. La nici doi km de mers, mașina a fost oprită de către poliție.Donatorii se arată indignați de acțiunea polițiștilor, fiindcă, spun ei, totul a decurs legal, aceștia neîncălcând nicio normă legitimă.

Contactat de 10TV, președintele Asociației Tighina a afirmat că „din punct de vedere legislativ, Republica Moldova are o legislație foarte delicată. În vamă nu există un birou destinat pentru declararea bunurilor care urmează să fie donate, iar apoi să se vină cu confirmarea că într-adevăr au fost donate. Este nevoie să mergi din ușă în ușă, prin diferite instanțe pentru obținerea anumitor avize, document care nu se eliberează într-o zi. Ne gândim la cetățenii care stau la pat ani de zile și nu au un cărucior să se deplaseze prin casă. În acest caz am încercat să aducem cărucioarele, legal, în Republica Moldova cu 10 mașini, cu câte 2 cărucioare în fiecare. Vama a constatat că transportarea nu a încălcat nicio lege. După ce au trecut barierele, cele 10 mașini s-au întors înapoi în România, iar noi am încercat să ne continuăm drumul către Chișinău, doar că acesta a durat doar 2km. A venit un echipaj de poliție de frontieră și echipajul mobil al vămii, solicitându-ne să ne întoarcem înapoi, întrebându-ne de ce avem microbuzul plin cu cărucioare”.

Alexei Paluță a încercat să le explice că, din punct de vedere tehnic, este mai comod să fie transportate cărucioarele la beneficiari cu o singură mașină.

"Lotul a fost reținut cu respectarea prevederilor legale, de către ofițerii care asigură a doua linie de control vamal. Transportatorii nu avea acte de însoțire a bunurilor. Potrivit legislației, aceștia era obligați să dețină un Aviz eliberat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Bunurile transportate cu scop umanitar sunt, într-adevăr, scutite de tarife vamale. Nu ne putem explica de ce s-a recurs la acest mod de a transporta acele cărucioare", a declarat Cristina Rău, șef al Secției relații publice din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova.