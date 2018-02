Carla's Dreams nu este de acord cu ziua de 8 martie: „Este o sărbătoare misogină”

În cadrul unui interviu oferit pentru matinalul DigiFM cu Bogdan Miu și Cătălin Striblea, artistul a spus că nu este de accord cu această sărbătoare de 8 martie.

„Știu că o să mi-o iau pentru chestia asta, dar cred că putem purta o discuție dacă este sau nu este 8 martie o sărbătoare misogină. Think about it. Ce sărbătorim? Slăbiciunea femeii? Sărbătorim noi, cei mari și puternici și le dăm și lor o zi”, a punctat artistul.

Solistul Carla’s Dreams a fost supus unui test fulger de 10 întrebări, din s-a aflat că atunci când este supărat face ca un urs, ultima carte citită este “Viața, amorul, moartea”, nu consideră că ziua de luni e nasoală pentru că e zi de odihnă pentru el, dacă de mâine ar schimba meseria s-ar apuca de economie. Am mai aflat că ultima dată a râs chiar ieri, de el însuși. Asta pentru că s-a enervat teribil în timp ce își căuta telefonul, iar când a vrut să se sune pentru a-l găsi, și-a dat seama că telefonul era chiar în mâna lui.