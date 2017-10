Care sunt legile pe care regina Elisabeta le poate încălca

Regina Elisabeta a II-a se află sub ochii presei încă din cele mai vechi timpuri. Cu toate astea, are dreptul să nu urmeze toate legile. Potrivit Brightside, iată o listă cu 10 legi pe care Regina le poate încălca, scriu jurnaliștii de la descopera.ro.

Nu trebuie să ţintă cont de limita de viteză. Până acum, nu am văzut-o pe regină să conducă cu viteză. Şi, deşi poate face asta oriunde în ţară, până acum nu a abuzat de această putere.

Nu are nevoie de permis de conducere. Nu doar că nu are nevoie de permis de conducere, dar nu este necesar nici să ia lecţii sau să treacă vreun test. Cu toate astea, este o şoferiţă pricepută, mai ales că a fost şofer de ambulanţă în timpul războiului.

Nu are nevoie de paşaport. Şi în acest caz, povestea este asemănătoare cu cea a permisului de conducere. Majestatea sa nu are nevoie de paşaport, iar acest lucru nu o va împiedica să călătorească. Esta una dintre puţinele persoane care nu are nevoie de un act de identitate oficial.

Este scutită de libertatea de a oferi informaţii. În Marea Britanie, ca în multe alte ţări, există o libertate a sistemului informaţional care permite presei şi opiniei publice să adreseze orice fel de întrebare. Familia Regală îşi foloseşte această putere, iar această lege nu se aplică în cazul lor. Cu alte cuvinte, sunt liberi să nu ofere informaţii private.

Nu este nevoită să plătească taxe. Toţi cetăţenii din Marea Britanie plătesc taxe în funcţie de câştiguri. Regina însă este o excepţie a acestei legi. Cu toate astea, în mod voluntar, a plătit taxe încă din 1992.