Care sunt cele patru alimente care nu trebuie consumate după data de expirare

I s-a întâmplat oricui: curăţenia în frigider scoate uneori la iveală şi iaurturi sau alimente care au depăşit câteva zile de la termenul de expirare, din neglijenţă, motive care ţin de concediu (am plecat trei zile la mare, ne-am întors peste şapte, neplanificat) etc.

Chiar dacă astfel de alimente expirate pot arăta bine şi nu prezintă un miros ciudat, chiar dacă au depăşit data înscrisă pe ambalaj, sunt acestea bune şi sigure pentru consum?



Ei bine, se pare că există anumite categorii de alimente care pot fi mâncate fără grija unor eventuale intoxicaţii, chiar dacă au trecut cu 2-3 zile de termenul de valabilitate, cum ar fi conservele de exemplu, dar la fel există şi alimente care nu ar trebui consumate niciodată, sub nicio formă, dacă nu mai sunt în termen, pentru că prezintă numeroase riscuri pentru sănătatea noastră.



Să vedem care sunt aceste alimente:

Fructele de pădure

Ştim, probabil nu le-ai luat dintr-un supermarket, dintr-o casoletă pe care era înscris un termen de valablitate, însă şi cele luate din piaţă pot prezenta anumite semne care indică depăşirea momentului până la care ar fi trebuit consumate.



Culoarea închisă, înmuierea acestora, prezenţa mucegaiului şi mirosul greu sunt principalii indici că zmeura sau afinele nu mai sunt bune pentru consum.



Care este riscul la care vă supuneţi dacă, totuşi le mâncaţi? În primul rând, mucegaiul format pe fructe (Aspergillus flavus) se poate răspândi rapid în organism dacă este ingerat, cauzând probleme respiratorii, reacţii alergice şi efecte toxice asupra ficatului.



De asemenea, sporii acestui fung conţin substanţe numite aflatoxine, care produc intoxicaţii şi chiar conduc la declanşarea cancerului.



Fructele de pădure sunt frecvent purtătoare de paraziţi numiţi Cyclospora, mai ales atunci când stau un timp îndelungat pe tarabe. Aceşti paraziţi, odată ajunşi în organism, pot duce la simptome precum diaree, crampe stomacale, vomă, lipsa apetitului, dureri musculare şi scăderi bruşte în greutate.

Mezelurile

Chiar dacă în zilele noastre alimentele procesate precum şunca ori salamul sunt injectate cu apă, aditivi şi grăsime pentru a le îmbunătăţi aspectul, aceste alimente nu ar trebui niciodată mâncate după termenul de expirare, chiar dacă nu prezintă modificări de gust sau miros.



În realitate, astfel de produse alimentare, lăsate în frigider până aproape de expirare, pot dezvolta o bacterie periculoasă numită Listeria, care se dezvoltă chiar dacă alimntele respective au fost păstrate în frigider, la temperaturi scăzute.



Pericolul consumului de alimente contaminate cu listeria: febra, senzaţia de gât înţepenit, confuzia, slăbiciunea, senzaţia de vomă şi diareea. Copiii, gravidele şi persoanele în vârstă reprezintă categoriile cele mai sensibile la contractarea listeriozei.



Ca metode de prevenire a infecţiei cu Listeria, spălaţi bine instrumentele de lucru în bucătărie (tocător, cuţite etc.), spălaţi bine mâinile înainte de masă, ţineţi la distanţă alimentele pe bază de carne de fructe şi legume şi...consumaţi alimentele uşor perisabile cât mai curând cu putinţă.

Ouăle

Despre ele am vorbit mai pe larg în acest articol, unde am prezentat adevărul despre colesterol şi cât timp se menţin proaspete ouăle, astfel încât să ţinem la distanţă intoxicaţiile.



Trebuie ştiut însă că ouăle trebuie întotdeauna spălate foarte bine înainte de a fi gătite, deoarece coaja acestora poate conţine Salmonella, o bacterie provenită în special din fecalele păsărilor.



Persoanele care nu ţin cont de această regulă, pot prezenta simptome precum greaţă, dureri abdominale, frisoane, febră, cefalee, sânge în scaun etc.

Brânzeturile

În special sortimentele de brânză moale (Brie, Camembert, Mascarpone, Feta etc.) sunt vizate, deoarece acestea conţin lapte nepasteurizat şi există riscul formării de mucegai care nu este deloc nobil şi care poate avea aceleaşi efecte negative asupra organismului precum fructele consumate după termen.



De asemenea, există un risc crescut de contaminare cu Listeria, despre ale cărei riscuri am amintit mai devreme.