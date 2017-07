Care sunt alimentele care curăţă colonul

Cu riscul de a-ti starni repulsia, trebuie sa spunem ca organul din corpul nostru numit colon aduna tot felul de materiale toxice si, daca nu este curatat in timp util, acestea pot incepe sa se descompuna. Lucru care poate favoriza aparitia parazitilor, colonului spastic (iritabil) si a cancerului colo-rectal.

O portie in plus de fibre



Astfel, in primul rand ai nevoie sa cresti aportul de fibre pentru a scapa de resturile acumulate in colon si pentru a-ti pastra sistemul digestiv sanatos. Painea integrala, faina de ovaz, orezul brun si cerealele integrale precum fulgii de grau ajuta la detoxifierea colonului.

De asemenea, gustarile din alune, prajiturele de orez, semintele de floarea-soarelui intre mesele principale, fasolea sau lintea sunt alegeri foarte bune pentru curatarea colonului. Cu atat mai mult, cu cat ele asigura un aport de proteine si vitamine B.

Alege verde



Include legumele cu frunze verzi in dieta ta zilnica pentru a tine toxinele la distanta de colon. Spanacul, mazarea, salata verde si varza furnizeaza nutrienti si sunt surse grozave de fibre solubile si insolubile.



O lingurita de pudra de Spirulina luata ocazinal determina curatarea tractului intestinal prin continutul de clorofila si ajuta la repararea tesuturilor compromise.

Incearca orzul sau supele de orz si adauga salata la sandvisuri pentru a-ti mentine intestinul si tractul digestiv intr-o buna stare de functionare.



Apa din abudenta



Bea o cantitate mare de apa zilnic pentru a-ti asigura un colon sanatos - stim, uneori poate fi greu, caci multe dintre noi "supravietuim" cu un sigur pahar de apa pe zi. Prin consumul cantitatii corespunzatoare de apa in fiecare zi, poti tine la distanta constipatia, iti poti pastra pielea curata si hidratata si te protejezi de cancerul de colon.



Simplul obicei de a consuma apa in mod regulat va avea efecte pozitive asupra sistemul digestiv mai importante decat orice supliment cumparat de la farmacie.



Un mar pe zi



Un mar pe zi, tine doctorul departe. De ce? Pentru ca iti mentine colonul sanatos. Merele, strugurii si alte fructe pe baza de apa, precum pepenele rosu, iti "spala" sistemul de paraziti si de toxinele ce favorizeaza instalarea bolilor.

Radacinoasele precum cartofii sunt, de asemenea, alimente bune pentru curatarea colonului.



Detoxifiere cu suc



In timp ce fructele proaspete sunt bune pentru sanatatea colonului si intestinelor, sucul de fructe furnizeaza colonului si intregul corp vitaminele necesare, te scapa de excesul de materiale fecale si controleaza eliminarea lor. Consumat regulat in locul sucurilor carbogazoase si a cafelei, sucul de portocale sau mere contribuie la cresterea imunitatii si la eliminarea rapida a toxinelor.