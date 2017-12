Care e serialul favorit al Melaniei Trump! Preferințele ei îți dau fiori

Prima Doamnă a Statelor Unite a acordat un interviu jurnalistei Katie Rogers, de la New York Times, în care a dezvăluit care este serialul pe care-l urmărește cu interes. Se pare Melania este înnebunită după serialul „How to Get Away with Murder” (Cum să scapi după ce ai comis o crimă, tradus mot-a-mot), conform slate.com, scrie click.ro.

Filmul spune povestea unei avocate foarte severe, care își învață studenții cum să-i apere îninstanță pe ucigași, până când devin chiar ei implicați într-o crimă, o intrigă care, sperăm, nu reflectă eventualele aranjamente îndoielnice de la Casa Albă, scrie cotidianul Le Figaro.

Melania nu a specificat și care ar fi episoadele sale preferate, dar printre opțiuni se numără cele cu titluri care-ți dau de gândit: „He Deserved to Die” (Merita să moară), „She’s a Murderer” (Este o ucigașă) sau „Kill Me, Kill Me” (Ucide-mă).

În topul preferințelor sale se mai numără și serialul „Empire”, „o dramă bogată și excentrică”, spune jurnalista Katie Rogers, „care îți propune o evadare din realitate. Cu personalități impresionante, de asemenea. Iar acest lucru este interesant din punctul de vedere al unei Prime Doamne care nu este în lumina reflectoarelor, dar e înconjurată de personalități importante.”