Cardurile de masă de la Up Moldova - o soluție simplă și inovatoare oferită angajatorilor și angajaților

Up Moldova, un actor ce inovează pe piața de beneficii extra-salariale din Moldova, este gata să primească comenzi de la angajatori și pentru cardul de masă. Compania este unica licențiată pe piață pentru a emite tichete de masă pe suport electronic și hârtie. Acest produs este primul lansat în Moldova și face parte dintr-o serie de produse și servicii digitalizate pe care operatorul internațional le deține în portofoliu.

Echipa Up Moldova este tot mai aproape de angajatorii și angajații din țară. Pentru că este o companie care pune la dispoziția acestora cele mai inovatoare și adaptate soluții tehnologice prin care le face viața mai bună, Up Moldova este sensibil la semnalele pieței și vine în întâmpinarea nevoilor partenerilor săi. Astfel, la mai puțin de o lună de la lansarea tichetelor de masă pe hârtie, Up Moldova anunță disponibilitatea de a oferi angajatorilor tichetele de masă și în format electronic.

Acum toți angajatorii au acces la un beneficiu extra-salarial, pe care îl pot oferi echipei într-un format mult mai flexibil: simplu de gestionat și comod de utilizat.

Beneficiile cardului de masă pentru angajatori:

crești motivația și performanța echipei

reduci absenteismul

optimizezi bugetul companiei: cardurile de masă sunt 100% deductibile și scutite de la plata taxelor

reduci efortul logistic pentru distribuirea acestora

Beneficiile cardului de masă pentru angajați:

scutirea de la plata taxelor salariale

putere de cumpărare mai mare și un nivel de trai mai bun prin creșterea calității alimentației

plătesc în siguranță și rapid, prin tehnologia contactless

achiziționează de orice sumă doresc, chiar și fracții din valoarea tichetului

utilizarea unui suport modern, simplu și sigur, cardul fiind emis sub însemnele MasterCard

Dumitru Cozmolici, director general Up Moldova: „Up Moldova este partenerul de încredere al companiilor din Moldova care doresc să se diferențieze prin pachetele de beneficii extra-salariale menite să crească motivația angajaților și optimizarea costurilor pentru angajatori.

Am digitalizat acest produs pentru a-l adapta nevoilor partenerilor noștri. Am înțeles foarte repede această nevoie a lor. Acum parcursul angajaților, angajatorilor și a partenerilor în utilizarea serviciului nostru este mai simplu, iar experiența pe care o oferim cu cardul de masă este orientat spre utilizator. Suntem prezenți pe tot teritoriul Republicii Moldova cu o rețea vastă de acceptare, ce cuprinde cele mai mari rețele de magazine, restaurante, supermarket-uri, cantine etc. Ne propunem să surprindem plăcut cu servicii inovative, simple în utilizare și comode pentru gestionare”.

Compania Up Moldova este, în prezent, unicul emitent din Moldova autorizat să emită tichete de masă atât pe suport de hârtie, cât și pe suport electronic.

Grupul francez Up s-a lansat oficial pe piața din Republica Moldova și a prezentat produsele și serviciile sale, de care se bucură deja circa 25 de milioane de angajați, 1,3 milioane de angajatori și peste 1 milion de parteneri comercianți din 19 țări ale lumii. Grupul Up este un actor emblematic în domeniu, care operează de 54 de ani la nivel internațional și dezvoltă produse și servicii menite să îmbunătățească și să simplifice viața clienților și a partenerilor. La nivel global, Grupul Up facilitează accesul la alimentaţie, cultură, odihnă, asistenţă la domiciliu, asistenţă socială, gestionarea cheltuielilor profesionale şi animarea sistemelor de stimulente şi fidelitate.

www.upmoldova.md