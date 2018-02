Candu susține că acțiunile lui Băsescu în R. Moldova nu vor avea niciun rezultat: Când se apropie alegerile, politicienii încep să vorbească despre identitate, limbă, istorie

Candu susține ca majoritatea cetățenilor moldoveni doresc ca Republica Moldova să fie un stat independent.

„În Moldova avem susținători ai unirii R. Moldova cu România - este vorba despre 15-20% dintre cetățeni. Dar, totuși, cea mai mare parte a țării dorește să vadă Republica Moldova ca un stat independent și acesta este un fapt. Da, suntem legați istoric, avem rădăcini comune, avem aceeași cultură, vorbim aceeași limbă - română, dar majoritatea moldovenilor cred că Moldova poate fi un stat independent separat. Am avut, de asemenea, o dezbatere serioasă în jurul demunirii limbii noastre și acum nu există un consens în acest sens în societate”, a declarat speakerul.

Pub

Într-un interviu pentru unn.com.ua, Andrian Candu s-a referit la intenția lui Traian Băsescu de a uni Republica Moldova și România într-un singur stat. Acesta a menționat că acțiunile întreprinse în ultima perioadă de Băsescu sunt în contextul alegerilor parlamentare din noiembrie 2018.

„Atunci când se apropie alegerile, de fiecare dată, la fiecare patru ani, politicienii încep să vorbească despre identitate, limbă, istorie, pentru că este o modalitate ușoară de a atinge sentimentele umane și de a obține un avantaj. Acest lucru este mai ușor decât să mergeți cu un program guvernamental real, vorbind despre plata salariilor sau pensiilor, infrastructură - este mult mai ușor să vorbim despre istorie, identitate și limbă. Se întâmplă întotdeauna înainte de alegeri.

În această țară, în Moldova, pe problemele de unificare cu România, nimeni cu excepția populației țării și în cadrul referendumului național, nu trebuie să se pronunțe. Dacă ne uităm la rezultatele cercetărilor sociologice, majoritatea cetățenilor cred că Moldova ar trebui să fie o țară independentă. În plus, domnul Băsescu nu are cetățenie moldovenească, nu poate contribui independent la autoritățile moldovenești, nu este deputat, deci este imposibil. Desigur, el poate găsi reprezentanți care să-l sprijine, dar această chestiune nu este discutată în Parlament, nu este discutată la Curtea Constituțională. Așa cum am spus, este o problemă de referendum”, a declarat Candu.

Menționăm că Traian Băsescu este președintele de onoare al Partidului Unității Naționale, constituit în vara anului 2017.