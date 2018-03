Candidatul PSRM: Haos, incompetență și abuzuri. Așa a fost condusă Primăria timp de zece ani

„Haos, incompetență și abuzuri. Aceste trei cuvinte au stat la baza tuturor acțiunilor și inacțiunilor conducerii Primăriei municipiului Chișinău și care, în rezultat, ne-au adus în fața unui adevăr trist”, a afirmat consilierul socialist.

Totodată, Ion Ceban a precizat faptul că gestionarea proastă au adus un prejudiciu orașului în sumă de 6 miliarde de lei.

„Vreau sa spun ca aceste date vin din rapoartele Curții de Conturi, organizații naționale, internaționale, experților care prin diferite studii au arătat cât de gravă este problema la Primărie”, a declarat Ceban.

Pentru acest an socialiștii își propun să adopte bugetul, taxele și impozitele locale interne: „Dacă vrem să avem un buget echilibrat în capitală, care să fie axat pe priorități și să fie finanțat cu adevărat de necesitățile reale, dar nu firmele apropiate a celor care conduc primăria”.

Tot în cadrul conferinței, șeful fracțiunii PSRM, Ion Ceban, a comentat demisia lui Mihai Moldovanu de la Direcția Sănătății.

„Pe data de 7 februarie Consiliul Municipal Chișinău a votat decizia privind lichidarea Direcției Sănătății prin absorbții cu Direcția Generală de Asistență Socială a municipiului Chișinău, respectiv în acel moment trebuia domnul Moldoveanu preavizat ca și restul funcționarilor din Direcție ,astfel ca peste doua luni de zile să fie decisa soarta acestora din punct de vedere legal”, a afirmat Ion Ceban

Ceban consideră că acest format denotă un joc despre care a se înfăptuiește la Primărie.

„Toți corupții lui Dorin Chirtoacă sunt in funcție, stau bine merci și doar atunci când există o expunere publică așa cum am făcut-o eu ,ieri ,se ia atitudine. Dar acel mesaj pentru doamna Silvia Radu care stă nelegitim în funcție este că domnul Moldoveanu trebuia sa plece ca și mulți alții din Primăria municipiului Chișinău, dar toate aceste lucruri trebuie făcute legal, pentru că de altfel va plăti municipalitatea, chișinăuieni despăgubirile pentru restabilirea in funcție si respectiv daunele care vor fi invocate ,eu sunt sigur că anume așa se va întâmpla, in viitorul cel mai apropiat”,a concluzionat Ceban

Primarul interimar a venit cu o reacție la cele spuse de Ion Ceban.

„A ieșit soarele și politicienii au început să iasă de prin bârloguri, unde se ascundeau de zăpadă și frig. Și-au amintit brusc de Chișinău”,a declarat Silvia Radu pe pagina sa de Facebook.

,,Domnul Ceban m-a acuzat că l-am dat doar ”de formă” afară pe domnul Moldovanu, că nu l-am înștiințat înainte cu două luni. Dacă citea atent dispoziția de pe site-ul Primăriei, ar fi văzut articolele din lege invocate și ar fi realizat că el a fost destituit ca urmare a neregulilor constatate. Articolul 86 alineat unu, litera ”p”, din Codul Muncii spune foarte clar: ”încălcarea gravă, chiar și o singură dată, a obligațiunilor de muncă”.

Aceasta a mai afirmat că Moldovanu a fost concediat pe motiv disciplinar și nu aveam nevoie de 2 luni, așa cum spune Ceban.

UNIMEDIA amintește că Șeful Direcției Sănătate de la Primăria Chișinău, Mihai Moldovanu, s-a arătat surprins de decizia primarului interimar, Silvia Radu, de a-l demite din funcție și susține că nu va ține cont de aceasta

Contactat de UNIMEDIA, Moldovanu a declarat că se află în concediu medical de marți, 27 martie, iar imediat ce se recuperează - revine la serviciu.