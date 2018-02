Campania „100.000 de cărți pentru Centenar” a ajuns în satele din Cahul și Sîngerei. Codreanu: „Unirea nu are alternativă! Ea este soluția”

Cu această ocazie, deputatul Codreanu, însoțit de Ion Leașcenco, președinte al Blocului Unității Naționale (BUN) de la Chișinău, a făcut donații de carte românească celor patru instituții școlare vizitate.

Fiecare dintre cele patru gimnazii românești din Republica Moldova a primit în dar și câte un drapel tricolor, adus de la București

„Am avut norocul să cunosc la Ciuciueni și Iezărenii Vechi niște copii frumoși care sunt în grija unor profesori minunați ce se sacrifică la propriu, date fiind condițiile inacceptabile existente în sistemul de învățământ din Republica Moldova. M-am bucurat să revăd oameni care mi-au fost alături în momentul în care am decis să fac pasul spre politică în 2016. Le-am promis că relația noastră nu se încheie în momentul în care ajung în Parlament. Lucru pe care l-am respectat. L

e mulțumesc celor două doamne directori, Angela Albu și Maricica Buceațchi, pentru modul extraordinar în care ne-au primit în aceste unități de învățământ. Vreau să anunț și public faptul că mi-am luat angajamentul să organizez vizite pentru grupuri de copii din ambele gimnazii la Parlamentul României, cu ferma convingere că acesta este și Parlamentul lor. În plus, în ambele localități am vorbit, inclusiv cu aleșii locali, despre acorduri de înfrățire care să se transforme în proiecte implementate pentru o viață mai bună aici, la noi acasă. A fost o bucurie aparte să aduc în dar două drapele în cele trei culori sfinte ale noastre pe care sper să le onoreze prin tot ceea ce fac oamenii dragi printre care am fost primiți astăzi. Reunirea este inevitabilă!”, a menționat deputatul Constantin Codreanu la încheierea vizitelor în cele două instituții școlare din raionul Sângerei.

De asemenea, după vizitarea celor două gimnazii românești din raionul Cahul, președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a declarat:

„Am făcut aceste donații de carte pentru copiii noștri din sudul Basarabiei, întrucât deficitul de carte românească este încă foarte mare. Doamnele director Eugenia Ciobanu de la gimnaziul din Chircani și Viorica Curjos de la gimnaziul din Larga Nouă, prin felul în care ne-au primit împreună cu elevii și corpurile didactice, ne-au demonstrat că spiritul românesc este viu în această parte de țară. Nici nu putea fi altfel într-o regiune care a participat în 1859 la Mica Unire sub Domnitorul Alexandru Ioan Cuza și care s-a aflat în componența statului român 22 de ani încă în secolul XIX, fiind parte a proceselor de unificare și organizare națională. Copiii extraordinari cărora le-am adus carte românească și mândrul nostru tricolor sunt cei pentru care merită să nu precupețim niciun efort orientat către Reunire, pe care o asociem cu o viață demnă, mai bună și mai sigură în familia noastră națională.

Unirea nu are alternativă! Ea este soluția practică așteptată de tot mai mulți basarabeni. Promitem să revenim cu donații de carte și în alte localități din raionul Cahul, ca și din orice altă regiune a Basarabiei”.

Întâlnirile deputatului Constantin Codreanu cu elevii și profesorii celor patru gimnazii din raioanele Sângerei și Cahul au fost urmate de programe artistice înălțătoare, cuprinzând poezie patriotică, muzică și dans românesc.

Donațiile se înscriu în campania „100.000 de cărți pentru Centenar”, care vizează 100 de biblioteci rurale din Basarabia confruntate cu un deficit acut de carte românească.