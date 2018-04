Calea spre culmile sportive a Federației naţionale de Taekwondo WT

A devenit deja o tradiţie ca în ultimii ani să avem parte de rezultate de-a dreptul încântătoare în domeniul taekwondoului. Asistăm în continuare – cu mirare, dar şi cu mulţumire – la evoluţia ascendentă, într-o anumită măsură chiar surprinzătoare, ce are loc în domeniul versiunii olimpice a taekwondo-ului moldovenesc.

Activitatea Federației de Taekwondo WT din Republica Moldova rămâne a fi un model de referinţă pentru alte foruri sportive din ţară, rezultatele atleţilor aflaţi în gestiunea forului respectiv an de an fiind tot mai impresionante şi mai spectaculoase. Toate acestea realizări ies și mai mult în evidență pe fondalul faptului că Federaţiei de profil i-a fost suspendată temporar calitatea de membru al Comitetului Naţional Olimpic şi Sportiv (CNOS).

Rezultatele de răsunet obţinute de taekwondiştii noștri pe arena internaţională, spre satisfacția amatorilor autohtoni ai sportului, au devenit o obişnuinţă şi nu mai fac parte din senzaţional. Însă ele nu au picat din cer, ci reprezintă rodul unei strategii bine gândite şi temeinic elaborate de preşedintele Federaţiei Igor Iuzefovici. Dumnealui este originar din Moldova, s-a constituit ca personalitate la o şcoală de taekwondo chiar în patria de origine a acestui gen de lupte spectaculos şi extrem de eficient în vederea autoapărării – Republica Coreea. De asemenea, este şi un întreprinzător de succes.

La baza strategiei de dezvoltare a acestei probe de sport la noi în ţară se află o politică judicioasă pe care o implementează Federaţia de specialitate faţă de resursele umane, fapt care i-a permis să acumuleze în timp tot ce are mai bun taekwondoul național şi să depăşească acele piedici ce îi stăteau în cale. Așa a fost creat acel colectiv de un profesionalism incontestabil, alcătuit din persoane având aceleaşi scopuri cu bătaie lungă, planuri măreţe şi viziuni înrudite. Așa a fost creat acel fundament care a generat marile succese sportive pe plan internaţional.

Este de menţionat că aceste rezultate de anvergură nu au trecut neobservate de factorii de decizie din cadrul Federației Mondiale de Taekwondo WT şi Uniunii Europene de Taekwondo WTE. Conducerea organizațiilor unternaționale sus-numite a apreciat înalt aportul adus de Igor Iuzefovici în vederea dezvoltării acestei remarcabile arte marțiale orientale, oferindu-i maestrului spre gestiune segmente de importanță majoră pentru dezvoltarea în domeniu.

În această ordine de idei, la Chișinău în scurt timp este preconizată inaugurarea Academiei Internaționale de Taekwondo, în cadrul căreia vor fi instruiți nu doar cei mai buni antrenori ai țării, ci va fi dat un impuls nou pentru dezvoltarea acestui viguros gen de sport și în statele vecine. Proiectul de fondare a Academiei este elaborat în cel mai minuțios mod timp de trei ani, implementarea căruia va contribui, fără doar și poate, la faptul ca instituția în cauză să se situeze la loc de cinste printre cele mai prestigiose centre internaționale de studii în domeniul sportului.

Menționăm că fondatorii viitoarei Academii sunt dr. Chung Won Choue, președintele Federației Mondiale de Taekwondo WT, Athanasios Pragalos, preşedintele Uniunii Europene de Taekwondo WTE, și Igor Iuzefovici. Astfel, președintele Federației naționale de taekwondo WT cu suportul factorilor sportivi decizionali de cel mai înalt nivel a reușit să facă să prindă viață niște obiective ce păreau de neatins cu doar puțin timp în urmă.

Este de remarcat că anul trecut președintele Legislativului Andrian Candu l-a decorat pe Igor Iuzefovici de Ziua Independenței cu „Diploma Parlamentului Republicii Moldova” pentru rezultate remarcabile în dezvoltarea sportului și promovarea imaginii țării la nivel internațional.

Printre alte realizări, un veritabil succes s-a dovedit a fi organizarea la Chișinău a turneului internațional de categoria G-1 Moldova Open. De asemenea, Federația de profil a desfășurat, în conformitate cu cele mai înalte standarde, Cupa Ambasadorului Republicii Coreea, competiție la care au participat peste 300 de atleţi din România, Ucraina, Federaţia Rusă, Belarus şi R. Moldova.

Merită o mențiune deosebită Campionatul național de taekwondo WT, care scoate în evidență caracterul de masă al acestei probe la noi în țară și nivelul măiestriei atleților autohtoni. La competiția din acest an au participat 250 de sportivi, fiecare dintre ei dând dovadă de o prestație meritorie. De fapt, momentul culminant al oricărei întreceri este desemnarea campionului, însă nu mai puțin adevărat este că o importanță extremă are și spiritul de comuniune ce domnește în timpul feeriei sportive, atmosferă pe care a reușit să o imprime Federația de Taekwondo WT (versiunea olimpică) din R. Moldova acestui festival de zile mari. Căci campionatul intern este acea pepinieră în care se formează noi talente, viitori campioni și maeștri de talie internațională.

Un asemenea talent de certă valoare este Serghei Uscov. El a intrat ca un adevărat meteorit,vertiginos și magistral, în lumea celor mai puternici taekwondiști ai planetei. Palmaresul acestui tânăr, care abia de curând și-a început evoluția în categoria de seniori, este de-a dreptul impresionantă. Astfel, la Campionatul European ce s-a desfășurat la sfârșitul lui 2017, sportivul din Tiraspol a cucerit „bronzul” la categoria de greutate de 58 kg. Iar în acest an el s-a învrednicit de medalia de argint la Campionatul Open al Egiptului și de locul III în concursul pe echipe la Europene în categoriile olimpice de greutate.

Cea mai recentă realizare a atletului de 18 ani este câștigarea Campionatului deschis al Germaniei printre seniori. Și asta în condițiile în care majoritatea concurenților lui Serghei Uscov au fost mai „împliniți” ca vârstă, cu o experiență competițională mult mai mare. La acest succes a contribuit în mare măsură analiza migăloasă a propriilor posibilități, dar și a calităților și neajunsurilor adversarilor, efectuată de către sportivul nostru și antrenorul său Iuri Lesovoi.

În urma acestor rezultate, Serghei Uscov a mai acumulat 10 puncte în contul ratingului personal. Apoi, în cazul unor prestații reușite, în luna mai a.c., la turneul internațional din Atena (Grecia) și la Campionatul European ce se va desfășura în Kazan (Rusia), el are toate șansele să obțină dreptul de a evolua la concursuri de seria Grand Prix.

Este îmbucurător faptul că Federația națională de taekwondo WT a mai aprins o stea de rară sclipire pe firmamentul sportului internațional. Cei care urmăresc cu atenție realizările taekwondoului moldovenesc, au avut ocazia să se convingă că asemenea salturi ascendente cu participarea atleților moldoveni se repetă an de an, cu o regularitate de invidiat. Salturi încununate cu cucerirea celor mai înalte trepte a podiumurilor de premiere, victorii ce au devenit posibile din momentul în care Igor Iuzefovici a preluat cârma Federației.

Un alt aspect generator de optimism este faptul că tineri talentați au început să apară și în provincie: Tiraspol, Bălți, Comrat, Bender, unde recent au fost inaugurate școli sportive reprezentative pentru junii care aparțin universului mirific al taekwondoului, pentru toți cei care din fragedă copilărie caută să-i pătrundă tainele.

Nu este absolut deloc exagerată afirmația că practic în fiecare lună reprezentanți ai Federației răspândesc faima țării peste hotarele ei. Și o vor face în continuare, dacă lucrurile din domeniu vor fi abordate corespunzător planurilor de lungă durată a conducerii forului de profil. Pe lângă Serghei Uscov, succese de răsunet pe arena internațională a taekwondoului au mai obținut sportivul naturalizat Aaron Cook, frații Stepan și Vadim Dimitrov, Tatiana Țâmbalari, Anna Ciuchitu... Și această listă nu este completă, fiincă cadeții și juniorii de asemenea își aduc o contribuție substanțială la victoriile taekwondoului moldovenesc.

Merită subliniat faptul că Asociația Presei Sportive din R. Moldova a inclus în lista celor mai buni sportivi ai anului 2017 tocmai 3 reprezentanți ai acestei arte marțiale. Astfel, Serghei Uscov a ocupat locu IV în acest top, Petru Cataraga a devenit învingător la categoria paralimpism, iar Aaron Cook care în acel an a cucerit „bronzul” la Mondiale, a intrat în posesia titlului de cel mai bun sportiv al țării. Aceeași nominalizare el a câștigat-o și în cadrul chestionărilor organizate de Ministerul Educație, Culturii și Cercetării și de CNOS. În plus, talentatul taekwondist al doilea an consecutiv reușește să se impună la prestigioasa nominalizare „Cea mi spectaculoasă lovitură a anului”, instituită de forul internațional de profil WT.

Igor Iuzefovici s-a remarcat nu doar prin activitatea sa sportivă, ci și prin cea de businessman. Compania „Expatel”, fondatorul și conducătorul căreia el este, mulţi ani la rând ocupă poziţii de frunte în domeniul telecomunicaţiilor şi energeticii în regiune, realizând numeroase proiecte importante ce ţin de constituirea unor reţele complexe de infrastructură. De asemenea, pe parcursul ultimului an, compania s-a implicat în realizarea unor proiecte de anvergură în domeniul infrastructurii transportului.

În concluzie, putem afirma cu toată certitudinea că Igor Iuzefovici este preocupat plenar, cu o perseverenţă metodică plină de elntuziasm, de constituirea şi în locurile de baştină a unei infrastructuri întru sănătarea fizică şi morală a naţiunii noastre, infrastructură ce poartă un nume încărcat de forţă şi demnitate – taekwondo.

