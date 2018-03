Câinele preferat al actriţei americane Barbra Streisand, clonat de două ori

Actriţa în vârstă de 75 de ani a spus că a folosit la clonare celule colectate din gura şi stomacul câinelui, pe când acesta era încă în viaţă, scrie Mediafax.



Samantha, un câine de talie mică din rasa Coton de Tulear, a murit anul trecut.

Versiunile clonate ale Samanthei se numesc Miss Violet şi Miss Scarlett.



Streisand a declarat despre noii căţei: "Aştept să văd, când vor mai creşte, dacă i-au moştenit ochii cafenii şi seriozitatea".



Ajunşi acasă, câinii au fost îmbrăcaţi în ţinute violet şi vişiniu pentru a putea fi diferenţiaţi.



Streisand mai are un câine, rudă îndepărtată a Samanthei, numit Miss Fanny.



Barbra Streisand a vândut peste 72 de milioane de albume muzicale doar în SUA şi a făcut istorie în 2014, când a reuşit să devină singurul artist din lume care a avut un material discografic ce a ajuns pe primul loc în topul Billboard în fiecare dintre ultimele şase decenii. De-a lungul carierei sale impresionante, Barbra Streisand a câştigat toate premiile importante decernate de industria de divertisment americană - Oscar, Tony, Emmy, Grammy, Sindicatul regizorilor americani (Directors Guild of America), Globul de Aur, National Medal of the Arts şi Peabody -, pentru prestaţiile ei din muzică, cinematografie, teatru şi televiziune. Cântăreaţa a câştigat opt premii Grammy şi a vândut peste 245 de milioane de discuri pe plan mondial.