CNA caută șef cu „studii superioare juridice” pentru Agenţia Recuperarea Bunurilor Infracţionale, dar restricționează accesul la concurs pentru avocați sau executorii judecătorești

-vârsta de până la 40 de ani pentru ocuparea funcţiilor pentru care se conferă grad special;– este cetăţean al Republicii Moldova, este domiciliată pe teritoriul ei, are capacitate deplină de exerciţiu;– are studii superioare juridice;– cunoaşte limba de stat;– are o vechime în muncă în organele de drept de cel puţin 7 ani, dintre care cel puţin 5 ani în funcţiile de procuror sau judecător în instanţele judecătoreşti naţionale sau internaţionale, de ofiţer de urmărire penală, ofiţer de investigaţii;– este aptă din punct de vedere medical;– nu are antecedente penale şi se bucură de o reputaţie ireproşabilă;– nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic;– dispune de cunoştinţe de bază în lucrul cu calculatorul şi bazele de date la nivelul necesar activităţii.– Cunoaşterea limbii engleze sau a unei limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.Astfel, cerințele impuse de CNA în anunț restrâng aria de selectare a candidaților, fiind admiși doar procurorii, judecătorii, ofiţerii de urmărire penală și ofiţerii de investigaţii, însă nu și avocații sau executorii judecătorești.

Legea privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale nu prevede expres condițiile de selectare a șefului instituției și nu este menționat că acesta trebuie să fie ales din rândurile procurorilor, judecătorilor sau ofiţerilor de urmărire penală și de investigaţii, menționându-se doar că „selectarea şefului Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale se face în baza unui concurs public, anunţat de Centrul Naţional Anticorupţie, cu atragerea în calitate de observatori a reprezentanţilor societăţii civile şi ai mediului academic, în conformitate cu regulamentul aprobat de Colegiul Centrului Naţional Anticorupţie”, scrie zdg.

Conform anunțului cu privire la demararea concursului de selectare a șefului Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale, acesta ar urma să aibă printre sarcinile de bază organizarea, coordonarea şi îndrumarea nemijlocită a întregii activități a Agenţiei prin monitorizarea activităţii de efectuare a investigaţiilor financiare paralele în vederea recuperării bunurilor infracţionale din infracţiuni de corupţie şi conexe. Totodată, șeful Agenției va reprezenta instituția în coraport cu organele similare internaţionale și va coordona efectuarea schimbului de informaţii.

Legea prin care a fost creată Agenţia Recuperarea Bunurilor Infracţionale a fost adoptată în Parlament pe 30 martie curent și a fost publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova pe 19 mai. Printre atribuțiile noii agenții se numără efectuarea investigaţiilor financiare paralele şi întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor acestora; evaluarea şi administrarea bunurilor infracţionale indisponibilizate; ţinerea evidenţei cu privire la bunurile infracţionale indisponibilizate; negocierea repatrierii bunurilor infracţionale, cooperarea internaţională şi schimbul de informaţii cu autorităţile competente străine; colectarea şi analiza datelor statistice referitoare la infracţiunile prevăzute de lege.