Bruno Mars, marele câștigător la premiile Grammys 2018: A obținut trofee în cele mai prestigioase categorii

Alessia Cara a câștigat premiul pentru cel mai bun artist în devenire, fiind unica femeie care a câștigat în seara decernărilor un premiu dintr-o categorie majoră.

Bruno Mars a câștigat și premiul pentru înregistrarea anului (24K Magic), piesa anului (That's What I Like), dar și cel mai bun album R&B (24K Magic).

Pub

Kendrick Lamar a obținut premiul pentru cel mai bun album rap (Damn), iar cel mai bun album pop a fost oferit artistului Ed Sheeran (Divide).