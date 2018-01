Brigitte Bardot critică mişcarea #metoo: „Majoritatea actriţelor care se plâng că sunt hărţuite sexual sunt ipocrite şi ridicole”

"Multe dintre actriţe încearcă să flirteze cu producătorii pentru a obţine un rol. Şi apoi, ca să vorbim despre ele, spun că au fost hărţuite", a declarat, miercuri, Brigitte Bardot, în vârstă de 83 de ani, pentru publicaţia Paris Match.

"Nu am fost niciodată o victimă a hărţuirii sexuale. Şi mi se părea şarmant când bărbaţii îmi spuneau că sunt frumoasă sau că am un posterior frumos", a mai spus actriţa, care, după lansarea filmului "Şi Dumnezeu a creat femeia", în 1956, a devenit un sex simbol internaţional, scrie Mediafax.



Comentariile ei vin după cele ale colegei sale de breaslă Catherine Deneuve, care a stârnit controverse la nivel internaţional după ce a apărut ca semnatară, alături de alte aproape 100 de celebrităţi, a unui articol publicat în cotidianul Le Monde, cu scopul de "a apăra" "dreptul de a deranja" al bărbaţilor.



În acest articol, semnatarele afirmau că mişcarea #MeToo a devenit o "vânătoare de vrăjitoare" a puritanilor, care ameninţă libertatea sexuală.



Ulterior, Deneuve a nuanţat poziţia sa, distanţându-se de unele cosemnatare, după ce una dintre ele a afirmat că o femeie poate avea orgasm în timpul unui viol. Astfel, Catherine Deneuve, a spus că îşi asumă acest text şi că le cere scuze "doar" victimelor hărţuirilor sexuale.



"Evident, nimic din acest text nu susţine ideea că hărţuirea este bună, altfel nu l-aş fi semnat", a spus Deneuve, în vârstă de 74 de ani, adăugând că, pe parcursul carierei sale, a fost "martoră la situaţii şi mai lipsite de delicateţe".



Bardot, care a pus punct carierei sale în cinema în 1973, pentru a se dedica mişcării de apărare a drepturilor animalelor, este celebră pentru comentariile sale provocatoare la adresa feministelor.



Totuşi, Bardot a declarat nu i-a plăcut ce i s-a întâmplat când se afla în culmea gloriei, în anii 1960, iar viaţa sa amoroasă era prezentată în toate ziarele.



"Încă găsesc dificil să înţeleg ce mi s-a întâmplat", a spus aceasta. "Acele timpuri incontrolabile m-au făcut să nu mai am încredere în rasa umană", a mai spus Bardot, care a completat că, în prezent, nu mai are aproape niciun contact cu oamenii din industria de divertisment, cu excepţia unor convorbiri telefonice cu prieteni vechi, precum Alain Delon.



Din 1973, Bardot locuieşte în sudul Franţei, făcând naveta între proprietatea sa "La Madrague" din Saint-Tropez, un liniştit sat de pescari devenit parţial din cauza ei un loc la modă frecventat de celebrităţi, şi Franţa profundă, unde deţine o a doua reşedinţă, la distanţă de privirile indiscrete, în Lagarrigue. Acolo, Brigitte Bardot primeşte multe animale pierdute şi abandonate şi şi-a înfiinţat, în 1986, propria fundaţie.



"Nu mă întâlnesc cu nimeni sau aproape cu nimeni. Şi nu merg la coafor", declara ea. "Sunt însă combativă. Nu trebuie să fii pasiv în viaţă. Trebuie să serveşti unui scop!", a adăugat actriţa.



Printre obiectivele ei prioritare se află cauze diverse, precum abolirea sacrificărilor ritualice, închiderea abatoarelor pentru cai şi protejarea elefanţilor din Africa.



Bardot a mai declarat, miercuri, pentru Paris Match că, după ce va muri, vrea să fie cunoscută ca "zâna animalelor".



The New York Times a publicat, la începutul lunii octombrie 2017, o anchetă despre comportamentul de "prădător sexual" al producătorului de cinema Harvey Weinstein. Peste o sută de femei, printre care Ashley Judd, Rose McGowan, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Rosanna Arquette, Asia Argento şi Cara Delevingne, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire, agresiune sexuală şi viol. Trei anchete sunt în curs, deschise de autorităţile din Londra, New York şi Los Angeles.



În urma acuzaţiilor, în SUA a fost iniţiată o mişcare online, la care participă milioane de femei. Acestea au vorbit pe Facebook şi pe alte reţele sociale despre traumele pe care le-au suferit din cauza experienţelor de hărţuire sexuală sau abuz şi au folosit hashtag-ul "#MeToo" ("Şi Eu", n.r.). Mai multe personalităţi s-au alăturat campaniei sociale din mediul online, între acestea numărându-se Lady Gaga şi actriţele Anna Paquin şi Evan Rachel Wood. În plus, au fost şi bărbaţi care s-au implicat în acest demers, între aceştia fiind actorul Javier Munoz.



Consecinţele acestui scandal au depăşit colinele oraşului Los Angeles. Scandalul nu s-a limitat la industria cinematografiei, atingând şi oficiali ai marilor companii, precum Disney şi Amazon, dar şi zona media.



De asemenea, printre vedetele acuzate de abuz sexual se numără actorul Kevin Spacey, regizorul Bryan Singer, actorul Dustin Hoffman, producătorul muzical Russell Simmons, actorul de comedie Louis CK şi actorul Geoffrey Rush.