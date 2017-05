Brad Pitt sparge tăcerea despre divorțul cu Angelina Jolie: Atunci când iubești pe cineva trebuie să-i oferi libertate

Renumitul actor Brad Pitt a vorbit pentru prima dată, într-un interviu cu revista americană GQ Style, despre sfârșitul relației cu Angelina Jolie din septembrie, anul trecut și presupusul incident cu implicarea fiului său Maddox de 15 ani, într-un avion privat. În urma acestei întâmplări, FBI, a pornit o investigație asupra abuzului copiilor pe numele lui Pitt, însă cercetările ulterioare au demonstrat nevinovăția sa.

„Eram într-adevăr la pământ și încătușat de sistem când Serviciile pentru copii au fost anunțate. Și știi, după asta am reușit să lucrăm împreună și să rezolvăm această problemă. Noi ambii facem tot ce ne stă în putere. Un avocat spunea că nimeni nu câștigă în instanță, este vorba doar cine suferă mai mult. Iar asta pare a fi adevărat. Am petrecut aproape un an, încercând să demonstrez că am eu dreptate, iar ei se înșeală”, a menționat Pitt în cadrul interviului, scrie usmagazine.com.

Cu toate că actorul admite că a fost o perioadă grea și ciudată, el spune că familia este mereu pe primul loc.

„Copii sunt foarte fragili. Ei înțeleg și absorb totul. Ei au nevoie să fie ținuți de mână și să primească explicații. Totdată, ei au nevoie să fie ascultați. La acest capitol trebuie să mai lucrez. Atunci când mă cufund în lucru sunt foarte ocupat și nu îi aud. Acest lucru l-am conștientizat după divorț. Trebuie să fiu mai bun pentru ei, iar mie nu prea îmi reușește”, a adăugat acesta.

Brad Pitt a asociat divorțul cu moartea, un proces anevoios și greu pentru toți.

„Atunci când iubești pe cineva trebuie să-i oferi libertate. Acum înțeleg ce înseamnă acest lucru, deoarece l-am simțit personal. Înseamnă să iubești fără control sau stăpânire. Înseamnă să oferi fără a aștepta ceva în schimb”, a mărturisit actorul.

Faimosul cuplu s-a despărțit după ce Angelina Jolie a înaintat divorțul de Brad Pitt în luna septembrie a anului trecut după zece ani de relație.