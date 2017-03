Brad Pitt, dispus să facă totul pentru a obține custodia partajată a copiilor săi

Actorul american Brad Pitt asigură că fosta sa soție Angelina Jolie este implicată într-o serie de proiecte astfel încât nu se va putea dedica complet copiiilor și este prin urmare sigur că va putea beneficia de custodie partajată a celor mici, relatează online ziarul spaniol La Vanguardia.

Divorțul dintre Angelina Jolie și Brad Pitt oferă în continuare subiecte presei. Potrivit publicației online Entertainment Today, Brad Pitt este sigur că fosta lui soție nu va putea deține complet custodia copiilor lor. Actorul este în ultimul timp mai fericit și ușurat de faptul că a reluat legătura cu copii săi. Fiii celebrului cuplu au fost se pare afectați de polemica mediatică suscitată de divorțul părinților lor și mai ales de înstrăinarea lui Brad Pitt.

Celebrul actor și-a cerut scuze copiilor săi pentru cele întâmplate. Este ceea ce a asigurat o sursă publicației Hollywood Life: 'Brad este foarte emoționat, dar mai ales ușurat de faptul că relația cu copiii lui s-a îmbunătățit", a declarat sursa.

După ameliorarea relației dintre tată și copiii săi, Brad ar putea nutri speranțe în vederea custodiei împărțite a fiilor săi. Motivul este simplu, Angelina Jolie s-a implicat în mai multe proiecte cinematografice, dintre care două pentru studioul Universal. Unul dintre acestea se referă la filmul "Catherine the Great and Ptemkin: The Imperial Love Affair" ecranizare a romanului cu același nume și un film de spionaj din al Doilea Război Mondial intitulat "The Spy Who Loved".

Alte proiecte aflate în atenția actriței ar fi partea a doua a basmului Disney "Maleficent 2" și ecranizarea unei cărți de succes din 2004 a ziaristului și dramaturgului italian Alessandro Baricco, Without Blood, despre cruzimile războiului.

Sunt motive suficiente pentru ca Brad Pitt să fie sigur că Angelina Jolie nu va putea deține custodia completă asupra copiilor lor, având în vedere că actrița nu le va putea dedica suficient timp. Pe de altă parte nu ar fi singurele proiecte în care este implicată actrița. Entertainment Today asigură că Angelina Jolie, în vârstă de 42 de ani, se va ocupa și de o linie de cosmetice, ceea ce îi va lăsa și mai puțin timp pentru copiii săi.

Prin urmare, deși părea că în ultimul timp războiul dintre Brad și Angelina a ajuns la sfârșit, lucrurile nu sunt deloc așa, având în vedere că actorul a asigurat că este dispus să facă orice pentru a obține custodia partajată a copiilor săi.