„Box” cu atacuri la persoană. Năstase: „Leancă nu a salvat sistemul bancar, el l-a ruinat”: Iurie Leancă: „Ce ține de „țambalistul

Liderul PPDA, Andrei Năstase, se arată convins că Iurie Leancă va face puşcărie. În opinia lui Năstase, vicepreşedintele Parlamentului se numără printre cei vinovaţi de devalizarea sistemului bancar din Republica Moldova.





„Iurie Leancă va sta la puşcărie, dacă nu îl va băga Plahotniuc o să-l bage un procuror liber pe care noi o să-l instalăm. El nu a salvat sistemul bancar, el l-a ruinat. Ca şi prim-ministru trebuia să asigure ca acest dezmăţ să nu se producă. Dar el a preferat să fie un simplu prim-ministru. El trebuie să stea astăzi la puşcărie alături de Filat, Ghimpu, Şor, Plahotniuc. Şi va sta la puşcărie, îmi pare rău pentru el. Este un politician ratat în Republica Moldova. Şi a avut totul, credit de încredere din partea europenilor. A avut susţinerea oamenilor”, a declarat Andrei Năstase la emisiunea „Important” de la TVC21. De asemenea, politicianul susţine că din acelaşi motiv, pentru că s-ar face vinovat de fraudarea sistemului bancar, Leancă a preferat să meargă în coaliţie alături de PDM, condus de Vlad Plahotniuc, încercând în aşa mod să se protejeze. „A preferat să stea alături de Plahotniuc fiindcă se face vinovat de devalizarea visteriei statului. Plahotniuc mai devreme sau mai târziu, aşa cum a procedat cu Ghimpu şi cu Chirtoacă va proceda şi cu Leancă”, a precizat preşedintele PPDA.



Într-o postare pe pagina sa Facebook, Iurie Leancă a venit cu o replică. Vicepreședintele Parlamentului l-a acuzat pe Năstase de critici nefundate și populism.

„Este simplu să devii un politician populist în Moldova: învinuiești, critici la stânga și la dreapta şi îi bagi pe toți la puşcărie. Voronin a promis - nu a făcut nimic, Filat a promis că îl încătuşează pe Voronin - nu a făcut nimic. Este modelul clasic după care astăzi se conduc mulți lideri politici din Moldova, inclusiv același Andrei Năstase.

Țin să menționez: la pușcărie vor sta toți cei care au fost implicați în furtul din sistemul bancar. Compania Kroll, care apropo, a fost adusă la insistența mea, sunt sigur că va face lumină în cazul BEM, deoarece în timp ce noi lucram 24/24 pentru Acordul de Asociere, liberalizarea regimului de vize, autobuze școlare, investiții, .., alții furau banii agonisiți de oamenii simpli”, a scris Leancă.

Vicepreședintele Parlamentului a mai spus că la pușcărie vor sta inclusiv părinții spirituali ai lui Năstase, care prin bani murdari au finanțat campanii întregi de denigrare a persoanei sale, chiar din momentul anunțării părăsirii PLDM-ului. „Când spun părinți spirituali, mă refer la Țopi, la Platoni, la Renați și la Filați. Când au văzut că există o persoană care vrea să facă într-adevăr reforme în această țară (misiuni europene pentru justiția moldovenească, control european și internațional - Kroll/Europol/FBI) au început să tremure. Nu este de mirare că au decis să se unească și să pună în funcție toate uneltele propagandistice finanțate din bani murdari, inclusiv din banii furați de la BEM. Trebuie să recunosc, parțial le-a reușit. Este greu să lupți în Moldova fără resurse financiare, mediatice. Dar, aceasta este o altă istorie. De asemenea, recunosc că am greșit când am decis să nu răspund cu atac la atac. Ştiam că politica e murdară, dar atâta mizerie, atâta ipocrizie și atâta ticăloșenie nu am crezut că există în factura umană.

„Iar ce ține de "țambalistul" Năstase, istoria va arată cine e această figură crescută artificial pe necazul oamenilor. E nostim să auzi că dânsul e proeuropean și să auzi tot de la el că promite să folosească procurorul pentru a pune la pușcărie oponenții politici. Așa înțelege dânsul valori europene, lupta cu corupția și reformarea justiției?”, a punctat Leancă.