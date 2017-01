Boțan: Prin intermediul aceste guvernări, Plahotniuc reușește să menţină sub control întreaga Moldovă

Actualul Guvern nu se bucură de încrederea cetăţenilor, indiferent de mesajele încurajatoare ale prim-ministrului. Iar acest lucru este demonstrat de rezultatele scrutinului prezidențial, care arată că opoziția a obținut mai mult de 90% din suportul cetăţenilor. Declarația aparține analistului politic Igor Boțan și a fost făcută în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă.

„Realitatea e în evenimente şi în cifre. Au avut loc alegerile prezidenţiale şi noi am văzut că liderii opoziţiei, fie ei pro-europeni sau euroasiatici au obţinut împreună în primul tur mai mult de 90% din suportul cetăţenilor. Pentru mine aceasta contează. Și este un indicator că partidele de la guvernare şi guvernarea, în ansamblu, nu se bucură de încrederea cetăţenilor. Eu aşa văd realitatea”, spune Igor Boțan.

Potrivit lui Boțan, actuala guvernare este condusă de Plahotniuc, care-și are interesele sale.

„Această guvernare, fie ea pe dimensiunea legislativă sau executivă, are un coordonator. Deci, acest coordonator are interese, are proprietăţi care, de bine, de rău, reuşeşte să menţină sub control întreaga Republică Moldovă şi chiar să-şi facă un aliat, cum este domnul Dodon, din punctul meu de vedere. Pentru că ceea ce spune şi face domnul Dodon exact polarizează societate – pro-europeanul Vlad Plahotniuc şi pro-euroasiaticul Igor Dodon. Încercaţi în această situaţie să găsiţi un alt punct de reper pentru o societate extrem de polarizată cum este a noastră. Aceşti actori politici, din punctul meu de vedere, au format ceea ce se numeşte un cartel politic. Adică, fără să ne spună nouă la modul direct, îşi joacă rolurile spre beneficiul mutual. Chiar în momentul când discutăm cu domnia voastră, la Aeroport, probabil, stau cetăţenii Republicii Moldova cu valizele sau rucsacul, care ne spun: „La revedere pentru totdeauna””, adaugă Boțan.

Analistul politic spune că discursurile demnitarilor de la Chișinău sunt optimiste, realitatea este însă alta.

„Noi ştim că peste 100 de cetăţeni zilnic ne părăsesc ţara. Şi iată această problemă nu o rezolvă nici discursurile înflăcărate ale domnului Dodon, nici rapoartele domnului prim-ministru Filip”, conchide Boțan.