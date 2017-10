Bernard: Orașul Donețk este distrus, Rusia practic l-a capturat!

Atacantul celor de la Șahtior , Bernard, a vorbit despre problemele cu care se confruntă echipa în ultimii ani, învinuind Rusia de faptul că orașul Donețk este acum practic distrus.

"Șahtior a pierdut totul, a fost foarte greu în prima perioadă. Am avut o bază de pregătire bună la Donețk, un stadion superb, însă am pierdut totul. Am fost nevoiți să plecăm din Donețk și să ne stabilim în Kiev.

Toate partidele de pe teren propriu le petrecem la o mare distanță de casa noastră, călătorim mult prin țară. În Kiev avem condiții bune de pregătire, însă suporterii noștri se află la o distanță de 800 de km de noi. Orașul Donețk este distrus, Rusia practic l-a capturat!" a declarat atacantul brazilian.

Bernard evoluează la Șahtior Donețk din anul 2013, venind de la formația Atletico Mineiro.

"Minerii" ocupă prima poziție în campionatul Ucrainei, fiind cu 4 puncte în fața marii rivale, Dynamo Kiev