Benzina și motorina s-au scumpit, după scăderea prețurilor din perioada precedentă

Benzina s-a scumpit cu 13 bani per litru, după două reduceri consecutive cu 26 bani și respectiv 12 bani per litru, iar prețul la pompă la motorină a crescut cu 11 bani, față de scăderea cu 24 de bani per litru în perioada anterioară.

Noile prețuri la benzină și motorină vor intra în vigoare la miezul nopții. Operatorii nu vor avea dreptul să comercializeze cu amănuntul carburanții la prețuri mai mari decât cele stabilite de ANRE.