Beneficiile marijuanei vor fi abordate la iCEE.fest, cel mai mare festival dedicat digitalului

La cel mai mare festival dedicat digitalului, iCEE.fest, care se va desfăşura pe 15 şi 16 iunie, va fi abordat şi subiectul marijuanei şi folosirea acesteia în scopuri medicale. Pe lângă sesiunile de training oferite de Facebook & Google plus workshop-urile din zonele de Creativitate şi Startups, festivalul continuă să dezvolte si evenimentul-satelit eHealth, scrie Mediafax.

Mai mult, în acest an 10% din încasările din bilete vor susţine proiectul Tech House Copăceni care înglobează sănătatea digitală pentru o îngrijirea copiilor cu probleme de sănătate foarte serioase.



„iCEE.health se desfăşoară în a doua zi a festivalului (16 iunie) şi este singurul eveniment regional dedicat acestui fenomen care reuneşte toţi participanţii în sănătate. Lista speakerilor invitaţi la a doua ediţie cuprinde specialişti cu o valoare de necontestat, recunoscută pe plan mondial. Iar subiectele inedite nu lipstesc din agendă”, precizează organizatorii.



Aceştia adaugă că, datorită efectelor sale... recreative, marijuana a fost tratată la fel ca orice alt drog pentru mulţi ani. Însă situaţia se schimbă radical: nu mai puţin de 29 de state din SUA permit acum folosirea marijuanei în scopuri medicale, totul începând în 1996, când California a trecut peste această barieră.



„În Uniunea Europeană, cânepa se poate cultiva şi procesa fără probleme şi e bine de ştiut că putem extrage chimicalele de care avem nevoie în mod legal”, spune Thomas Mershon, xMed21, încercând să aducă discuţia mai aproape de regiunea noastră. În România, deşi marijuana medicinală e legală (în limita a 0,2% a THC - delta-9-tetrahydrocannabinol), pe piaţă nu există deocamdată produse autorizate.



Ei bine, pentru o mai bună acoperire a subiectului, Thomas Mershon va vorbi la iCEE.health despre Comunităţile Online şi Marijuana Medicinală.



Tot la iCEE.health va fi redifuzată şi prima operaţie transmisă în Realitatea Virtuală. Shafi Ahmed, primur chirurg care a folosit tehnologie VR în sala de operaţii, vine la iCEE.health pentru a ne spune povestea sa şi cum tehnologia poate schimba sistemul medical actual. Pe 14 aprilie 2016, prima operaţie cu ajutorul tehnologiei VR realizată de Shafi Ahmed a fost urmărită de peste 50.000 de oameni din 140 de ţări.



Iar chirurgul, care are 15.000 de urmăritori pe Twitter, nu s-a oprit acolo, veştile despre inovaţiile sale venind constant.



Start-up-ul său, Medical Realities, urmăreşte atât să crească numărul de chirurgi, cât şi să revitalizeze un sistem educaţional care nu a fost inovat de mai bine de 100 de ani.



„Muzică şi tehnologie pentru un sistem medical mai bun” este un alt „capitol” al iCEE.health. Pasiunea lui Yoko K. Sen pentru muzica instrumentală s-a transformat într-o idee care ar putea revoluţiona percepţia pacienţilor despre locurile în care merg să se trateze. Şi care, din păcate, de cele mai multe ori aduc un plus de suferinţă celei deja prezente în organism.



Artistă premiată cu un background muzical solid, Yoko a creat Sen Sound, o companie care îşi propune să schimbe sunetul ambiental din spitale. Ideea i-a venit chiar în timp ce se afla în recuperare după o intervenţie chirurgicală, iar de atunci a simţit că există o întreagă industrie care aşteaptă să beneficieze de creativitatea ei.



„Din momentul în care asculţi creaţiile lui Yoko realizezi că nu doar în spitale ai nevoie de o astfel de atmosferă, ci şi în viaţa de zi cu zi”, spun organizatorii. O astfel de atmosferă va fi recreată de Yoko la Bucureşti, în cadrul prezentării de la iCEE.health, pe 16 iunie.



Ca şi anul trecut, iCEE.health are o sesiune specială dedicată sistemului de sănătate din România. În acest an va fi o sesiune VIP cu titlul „Cum (re)inventezi sistemul de sănătate în România?”.



iCEE.fest - Interactive Central and Eastern Europe Festival - va avea loc la Bucureşti, în 15 şi 16 iunie, în cadrul Grand Cinema & More din Mall Băneasa. Festivalul oferă o gamă variată de bilete, iar ultimele iCEE.health Tickets sunt disponibile la preţul special de 75 de euro, studenţii la Medicină beneficiind de 50% discount.