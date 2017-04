Băutura care stimulează creierul mai mult decât matematica

Degustarea vinului stimulează creierul uman mai mult decât orice alt comportament, susţin oamenii de ştiinţă americani, scrie Gustarte.

De la prima vedere a sticlei de vin şi până la degustarea acestuia, creierul declanşează un întreg sistem complex în toate aceste procese, spune neurologul Gordon Shepherd, de la Universitatea Yale. Iar asta înseamnă mai multă activitate din partea ceierului decât atunci când asculţi muzică sau rezolvi probleme de matematică, susţine Shepard în cartea sa, "Neuroenology: How the Brain Creates the Taste of Wine", notează decanter.com.

Cartea explorează toate procesele neuronale implicate în degustarea şi aprecierea vinului, inclusiv evaluarea vizuală a băuturii din sticlă şi pahar, dar şi interacţiunea dintre lichid, oxigen şi salivă şi toate mişcările complexe ale maxilarului, limbii, diafragmei şi gâtului, scrie Gustarte.

Moleculele din vin stimulează mii de receptori ai gustului şi ai mirosului, arată un raport publicat în cartea lui Shepherd, trimiţând un semnal anume creierului, care declanşează un calcul cognitiv masiv ce implică recunoaştere, memorie, judecată, emoţie şi plăcere. Spre deosebire de o problemă de matematică, degustarea vinului angajează multiple sisteme senzoriale.

Concluziile lui Shepherd vin după publicarea unui alt studiu, în septembrie, în jurnalul Frontiers in Human Neuroscience, care argumenta faptul că anumite părţi ale creierului somelierilor sunt mai groase comparativ cu ale unui om obişnuit.