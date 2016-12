Băsescu despre Dodon: Va face mult rău relaţiilor bilaterale, dar nu ai ce să faci, acesta e crezul lui

Ex-preşedintele român Traian Băsescu susţine că retorica anti-românească promovată de preşedintele ales Igor Dodon va face mult rău relaţiilor bilaterale moldo-româneşti, dar că în acest caz nu se poate de schimbat nimic, pentru că „acesta e crezul lui”. Totodată, fostul preşedinte a spus că dacă el ar fi fost la putere în România ar mări numărul de burse pentru tinerii moldoveni care studiază în România și ar elimina taxa pentru redobândirea cetățeniei.

„Retorica promovată de preşedintele ales Igor Dodon va face mult rău relaţiilor bilaterale moldo-româneşti, dar nu ai ce să faci, acesta e crezul lui. Este unul din cei care ar vrea reconstruirea Uniunii Sovietice. Nu ai ce să faci, va trebui s-o ducem şi pe asta”, a declarat ex-preşedintele României Traian Băsescu la postul de televiziune B1 TV.

Totodată, întrebat ce crede despre intenţia lui Igor Dodon de a-i retrage cetățenia moldovenească, Traian Băsescu a spus că acest lucru e posibil, dar că noul preşedinte cu siguranţă își va atrage dispute cu unioniștii.

„Eu ce pot să-i fac dacă atâta îl duce mintea? Nu știu foarte bine legea (din Republica Moldova — n.r.), din câte știu președintele are prerogativa să acorde cetățenie, pe când la noi o are guvernul, și președintele are prerogativa să retragă cetățenii. Deci este posibil să o retragă. Își va atrage dispute cu unioniștii, asta e cert”, a spus Băsescu, scrie Moldova.org.

Băsescu a precizat că, drept răspuns la retorica anti-românească a lui Igor Dodon, el dacă ar fi la putere ar dubla numărul de burse pentru tinerii moldoveni și ar elimina taxa pentru redobândirea cetățeniei.

„Ar trebui făcută taxă zero, ăsta ar fi răspunsul la declarațiile lui Dodon, taxă zero pentru cei care solicită cetățenie. Creșterea numărului de burse de la 5.000 la 10.000. Asta aș face dacă aș fi la putere. Eu i-aș da un răspuns fără să îl înjur pe Dodon — ia-i cetățenia moldoveană lui Traian Băsescu, dar dacă eu mă simt român până la Nistru, nu are ce-mi face Dodon ”, a adăugat acesta.